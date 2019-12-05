Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 14. hafta maç programı
Süper Lig'de bu hafta hangi maçların olduğu futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Süper Lig'de 14. hafta heyecanı Fenerbahçe ile Gençlerbirliği arasındaki mücadeleyle başlayacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?
Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Sivasspor'un liderliğini sürdürdüğü ligde bu hafta oldukça kritik mücadeleler olacak. Haftanın açılış maçı 6 Aralık'ta, kapanış maçı ise 9 Aralık'ta oynanacak. İşte, Süper Lig 14. hafta maç programı...
Süper Lig'de 14. hafta heyecanı 6 Aralık'ta Fenerbahçe ile Gençlerbirliği arasındaki mücadeleyle başlayacak. Ülker Stadı'ndaki haftanın açılış mücadelesi saat 20.30'da başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 14. hafta maçlarının programı şöyle:
6 Aralık Cuma:
20.30 Fenerbahçe-Gençlerbirliği (Ülker)
7 Aralık Cumartesi:
15.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Malatya)
17.30 MKE Ankaragücü-Göztepe (Eryaman)
20.00 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor (Türk Telekom)
8 Aralık Pazar:
14.00 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK (Konya Büyükşehir Belediye)
16.30 Yukatel Denizlispor-Medipol Başakşehir (Denizli Atatürk)
16.30 Antalyaspor-Trabzonspor (Antalya)
19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)
9 Aralık Pazartesi:
20.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Çaykur Rizespor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
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