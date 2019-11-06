Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 11. hafta maç programı
Süper Lig'in 10. haftasının ardından, konuk ettiği Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kalan Aytemiz Alanyaspor, liderliğini devam ettirdi. Gözler şimdi heyecan dolu müsabakalara sahne olacak 11. hafta maçlarında. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?
Süper Lig'de 11. haftanın programı belli oldu. Haftanın en dikkat çeken maçı 10 Kasım Pazar günü Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında olacak. İşte, Süper Lig'de 11. haftanın maç programı...
Ligde 11. haftanın maç programı şöyle:
8 Kasım Cuma:
20.30 Fenerbahçe-Kasımpaşa
9 Kasım Cumartesi:
15.00 Gençlerbirliği-İstikbal Mobilya Kayserispor
17.30 Demir Grup Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor
17.30 Çaykur Rizespor-Antalyaspor
20.00 Gaziantep FK-Galatasaray
10 Kasım Pazar:
14.00 Göztepe-BtcTurk Yeni Malatyaspor
16.30 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor
19.00 Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü
19.00 Beşiktaş-Yukatel Denizlispor
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