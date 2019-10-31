Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 10. hafta programı
Süper Lig'de 10. hafta heyecanı başlıyor. Süper Lig'de haftanın açılış maçında Galatasaray ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Haftanın kapanışı ise 4 Kasım Pazartesi günü MKE Ankaragücü-Gaziantep Futbol Kulübü maçıyla olacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?
Süper Lig'de 10. hafta heyecanı Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasındaki mücadeleyle başlayacak. Galatasaray ile Rize ekibi, Türk Telekom Stadı'ndaki haftanın açılış maçında 1 Kasım günü saat 20.30'da karşı karşıya gelecek. İşte, Süper Lig'de haftaın maç programı...
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 10. hafta maçlarının programı şöyle:
1 Kasım Cuma:
20.30 Galatasaray-Çaykur Rizespor (Türk Telekom)
2 Kasım Cumartesi:
15.00 İttifak Holding Konyaspor-Gençlerbirliği (Konya Büyükşehir Belediye)
17.30 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir (Bahçeşehir Okulları)
17.30 Trabzonspor-Göztepe (Medical Park)
20.00 Antalyaspor-Beşiktaş (Antalya)
3 Kasım Pazar:
14.00 Yukatel Denizlispor-Demir Grup Sivasspor (Denizli Atatürk)
16.30 Kasımpaşa-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
4 Kasım Pazartesi:
20.00 MKE Ankaragücü-Gaziantep Futbol Kulübü (Eryaman)
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