Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta programı
Spor Toto Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ara transfer döneminin de kapanacağı tarihlere denk gelen 20. haftada, birçok takımın yeni transferleri ilk kez taraftar karşısına çıkacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?
Spor Toto Süper Lig'de 20. haftanın açılışı 1 Şubat'ta (yarın) İstanbul'da oynanacak Fenerbahçe-Göztepe maçıyla yapılacak. Ligde haftanın ilk maçı saat 20.30'da başlayacak ve iki takım Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 20. haftanın programı şöyle:
1 ŞUBAT CUMA
20.30 Fenerbahçe-Göztepe (Ülker)
2 ŞUBAT CUMARTESİ
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Yeni Malatya)
16.00 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü (Medical Park)
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray (Bahçeşehir Okulları)
3 ŞUBAT PAZAR
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Çaykur Rizespor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Akhisarspor-Medipol Başakşehir (Spor Toto Akhisar)
19.00 Antalyaspor-Beşiktaş (Antalya)
4 ŞUBAT PAZARTESİ
20.00 Bursaspor-Atiker Konyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
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