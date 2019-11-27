Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?
Süper Lig'de bu hafta Avrup Kupaları'ndaki maçların ardından Süper Lig'de hangi takımların karşı karşıya geleceği spor severler tarafından merak ediliyor. Bu hafta, haftanın programında heyecan seviyesi yüksek mücadeleler sahne alacak. Peki haftanın maçlarında hangi takımlar karşı karşıya gelecek? İşte detaylar
Süper Lİg'de bu hafta oynanacak karşılaşmaların programı belli oldu. İşte Süper Lig'de 13. haftanın maç programı;
29.11.2019 Cuma
Gençlerbirliği - Yeni Malatyaspor - 20:30
30.11.2019 Cumartesi
Sivasspor - Kasımpaşa - 15:00
Ç.Rizespor - Konyaspor - 15:00
Alanyaspor - MKE Ankaragücü - 17:30
Göztepe - Fenerbahçe - 20:00
01.12.2019 Pazar
Gaziantep FK - Denizlispor - 14:00
Başakşehir - Antalyaspor - 16:30
Trabzonspor - Galatasaray - 19:00
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