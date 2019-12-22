Süper Lig'de ara transfer dönemi ne zaman başlıyor? İlk yarı ne zaman bitecek?
2019-2020 Süper Lig Cemil Usta sezonu ilk yarının sona ermesine bir hafta kala, ara transfer dönemi gündeme gelmeye başladı. Takımlarında eksik kadroları tamamlamaya hazırlanan kulüpler transfer döneminde, yerli ve yabancı futbolcularla anlaşma yaparak 2. sezona sıkı bir başlangıç yapacak. Peki, Süper Lig'de ara transfer dönemi ne zaman başlıyor? İlk yarı ne zaman bitecek? İşte, o konu hakkında ayrıntılar.
Ligde 16. haftanın sonuna gelinirken taraftarların gözü ara transfer dönemine çevrildi. Takımlarının kadrolarına yapacağı takviyeleri heyecanla bekleyen futbolseverler, ikinci transfer döneminin hangi tarihte başlayacağını öğrenmek istiyor. Türkiye Futbol Fedarasyonu (TFF) sezon başında transfer dönemlerini kamuoyuna duyurdu. İşte, ara transfer dönemine yönelik bilgiler.
ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ara transfer dönemi 17. hafta maçlarıyla devre arası tatiline girecek.
"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 4 Ocak 2020 tarihinde başlayıp, 31 Ocak'ta bitecek.
İKİNCİ YARI NE ZAMAN BİTECEK?
İkinci yarı 17, 18, 19, 20 Ocak 2020'de yapılacak 18. hafta maçlarıyla başlayacak ve sezon 17 Mayıs 2020'de tamamlanacak.
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