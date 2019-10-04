Süper Lig'de açılış maçı: Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta? Muhtemel 11'ler
Fenerbahçe Antalyaspor maçı ile Süper Lig'in 7. Haftasında puan durumu son halini alacak. Geçtiğimiz hafta derbide 2 puan kaybeden Fenerbahçe, buradaki açığı Antalyaspor galibiyeti ile kapatmaya çalışacak. Peki, Süper Lig'de dengeleri yeniden belirleyecek olan Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma öncesi muhtemel 11'ler ve detaylı bilgiler
Süper Lig'in 7. Hafta açılış maçında Fenerbahçe, Antalyaspor'u konuk edecek. Şükrü Saraçoğlu Ülker Stadyumu'nda Antalyaspor'la 26 kez karşılaşan Fenerbahçe 2 maçı beraberlik, 2 maçı ise mağlubiyetle tamamlamıştı. Peki, Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, mücadele öncesi son bilgiler
FENERBAHÇE ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 7. Hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Antalyaspor'u konuk edecek. 4 Ekim Cuma günü saat 20.30'da oynanacak olan karşılaşma Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.
MUHTEMEL 11'LER
FENERBAHÇE: Altay, Isla, Zanka, Jailson, Dirar, Gustavo, Emre, Ozan, Tolga, Max Kruse, Vedat Muriç
SAKAT: Rodrigues, Moses, Hasan Ali
ANTALYASPOR: Boffin, Nazım Sangare, Bahadır Öztürk, Diego, Celustka, Chico, Ufuk Akyol, Amilton, Chahechouhe, Hakan Özmert, Dala
SAKAT: Gustavo, Charles, Harun Kavaklıdere
Fenerbahçe ile Antalyaspor, Süper Lig’de 47’nci defa karşı karşıya gelecek. Geride kalan lig maçlarında sarı-lacivertliler 31, kırmızı-beyazlılar ise 7 galibiyet aldı, 8 karşılaşma da berabere sonuçlandı.
Süper Lig’in 7’nci haftasında Antalyaspor, bugün saat 20.30’da deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki kırmızı-beyazlılar, Fenerbahçe maçından puanla dönmeyi hedefliyor. Antalyaspor ile Fenerbahçe ligde 47’nci maçını oynayacak. Süper Lig’de geride kalan 46 maçın 31’ini Fenerbahçe, 7’sini Antalyaspor kazandı, 8 karşılaşma da berabere sona erdi. Antalyaspor’un 38 golüne, sarı-lacivertiler 84 golle karşılık verdi. Antalyaspor, Fenerbahçe ile oynadığı son dört maçta galibiyet elde edemedi. Antalyaspor, Fenerbahçe ile İstanbul’da yaptığı maçlarda rakibini 2 kez yendi.
İki takım, İstanbul’da ilk kez 1982-1983 sezonunda karşı karşıya gelirken, bu maç 1-1 sonuçlandı. Fenerbahçe, daha sonra evinde Antalyaspor ile yaptığı 23 maçtan 20’sini kazandı. Antalyaspor, Fenerbahçe’yi 2012-2013’te 3-1, 2016-2017’de 1-0’lık skorlarla yendi. İstanbul’daki lig maçlarında Fenerbahçe 55 gol attı, kalesinde 18 gol gördü. Antalyaspor, Fenerbahçe karşısında 2012-2013 sezonunda İstanbul’daki maçı 3-1, 2015-2016’da da evindeki karşılaşmayı 4-2 kazanarak rakibi karşısında en farklı galibiyetleri elde etti. İki takım arasında geçen sezonun son haftasında İstanbul’da oynanan maçı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.
KADIKÖY'DE 15 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda oynadığı son 15 lig maçında mağlubiyet yaşamadı.
Taraftarı önünde son mağlubiyetini 28 Ekim 2018'de MKE Ankaragücü karşısında 3-1'lik skorla yaşayan sarı-lacivertli ekip, iç sahada yaptığı son 15 maçta 9 galibiyet alırken, 6 kez de berabere kaldı.
Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ise Kadıköy'de oynadığı lig müsabakalarında yenilgi yüzü görmedi. Sarı-lacivertliler, Yanal ile iki dönemde iç sahada çıktığı toplam 30 lig maçında 22 galibiyet ve 8 beraberlik yaşadı.
ANTALYASPOR’DA 3 EKSİK
Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki kırmızı-beyazlılar karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Akşam saatlerinde İstanbul’a hareket edecek Antalyaspor’da sakat futbolcuların maça yetişemeyecek olması teknik heyeti üzdü. Fenerbahçe maçında 3 futbolcu forma giyemeyecek. Antalyaspor’da sakatlığı geçmeyen Gustavo, Charles ile Harun Kavaklıdere, Fenerbahçe maçı kadrosunda yer almayacak. Teknik direktör Bülent Korkmaz’ın hücumda Gustavo yerine Dala’ya, Charles’in yerine de Chico’ya görev vermesi bekleniyor.
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