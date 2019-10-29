Süper Lig'de 9. haftanın ardından görünüm! Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi?
Süper Lig'in 9. haftası oynanan tek karşılaşmayla sona erdi. Haftanın son karşılaşmasında Medipol Başakşehir ile Trabzonspor 2-2 berabere kaldı. Deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kalan Aytemiz Alanyaspor, liderliğini sürdürdü. İşte, Süper Lig 9. hafta puan durumu...
Süper Ligin 9. haftasının ardından Aytemiz Alanyaspor, 18 puanla liderliğini sürdürdü. Haftanın maçında Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. İşte, bu hafta alınan sonuçlar ve güncel puan durumu...
HAFTANIN SONUÇLARI
Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü: 2-0
Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor: 2-1
Gaziantep Futbol Kulübü-Aytemiz Alanyaspor: 1-1
Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor: 5-1
BtcTurk Yeni Malatyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: 4-0
Göztepe-Kasımpaşa: 1-4
Gençlerbirliği-Yukatel Denizlispor: 0-2
Beşiktaş-Galatasaray: 1-0
Medipol Başakşehir-Trabzonspor: 2-2
GÜNCEL PUAN DURUMU
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