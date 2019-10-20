Süper Lig'de 8. hafta puan durumu şekillendi
Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, sahasında Demir Grup Sivasspor'u 3-2 yendi. Trabzonspor kendi evinde Gaziantep Futbol Kulübü'nü 4-1 mağlup etti. Medipol Başakşehir ile Göztepe arasında oynanan karşılaşmayı, ev sahibi takım 2-1 kazandı. Beşiktaş deplasmanda MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kaldı. İstikbal Mobilya Kayserispor-Kasımpaşa karşılaşması 1-1 berabere sona erdi. Fenerbahçe ise deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 2-1 yendi. İşte, Süper Lig puan durumu...
Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 5-2 yenerek liderliğini sürdürdü. Haftanın kapanış maçı ise yarın Konya'da oynanacak. İşte, alınan sonuçların ardından Süper Lig 8. hafta puan durumu...
ALINAN SONUÇLAR
Galatasaray-Sivasspor: 3-2
Antalyaspor-Gençlerbirliği: 0-6
Trabzonspor-Gaziantep FK: 4-1
Medipol Başakşehir-Göztepe: 2-1
Ankaragücü-Beşiktaş: 0-0
Kayserispor-Kasımpaşa 1-1
Alanyaspor-Çaykur Rizespor: 5-2
Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe: 1-2
Konyaspor-Yeni Malatyaspor : 21 Ekim Pazartesi akşamı oynanacak
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle