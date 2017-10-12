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Süper Lig'de 8. hafta heyecanı! İşte maç programı...

Süper Lig'de 8. hafta, Gençlerbirliği ile Beşiktaş arasında yarın yapılacak karşılaşmayla başlayacak.

Hürriyet Haber
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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 8. hafta maçlarının programı şöyle:

YARIN:
20.00 Gençlerbirliği-Beşiktaş (Ankara 19 Mayıs)
14 EKİM CUMARTESİ:
14.00 Kardemir Karabükspor-Kayserispor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
16.30 Antalyaspor-Göztepe (Antalya)
16.30 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
19.30 Atiker Konyaspor-Galatasaray (Konya Büyükşehir Belediye)
15 EKİM PAZAR:
14.00 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
16.30 Trabzonspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Medical Park)
19.30 Fenerbahçe-Evkur Yeni Malatyaspor (Ülker)
16 EKİM PAZARTESİ:
20.00 Bursaspor-Osmanlıspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

Süper LigAnadolu KulüpleriFutbol
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