Süper ligde 7. haftanın zirve rengi Sarı-Kırmızı

Galatasaray 19 puanla zirveye kurulurken, Kayserispor 14 puan ve averajla 3, Süper Lige bu sezon yükselen İzmir temsilcisi Göztepe 13 puanla 4'üncü sırada yer aldı. Böylece ligin ilk 4 sırasındaki takımlardan 3 tanesinin rengi Sarı-Kırmızı oldu.

2017- 2018 sezonunda 7'nci hafta itibariyle Galatasaray, 6 galibiyet, 1 beraberlikle, liderlik koltuğuna otururken, renktaşı Kayserispor da 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile son iki yılın şampiyonu Beşiktaş'a averajla geçilerek 3'üncü sıraya yerleşti. Kayserispor 7 haftada sadece, ligin ilk haftasında renktaşı Galatasaray'a kaybetti. Daha sonra yenilgisiz yükselişe geçti. İlhan Cavcav Sezonu'na bu sezon katılan ligin sarı-kırmızılı renklerine sahip bir diğer ekibi Göztepe ise 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile 13 puan toplayıp, puan cetvelinin 4.sırasına kuruldu. Sarı -kırmızılı formaya sahip bir başka Süper lig ekibi Evkur Malatyaspor ise, bu sezon yükseldiği Süper ligde puan puanla 12'nci sırada yer aldı.