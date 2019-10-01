Süper Lig'de 7. hafta hangi maçlar var? Süper Lig haftanın maç programı
Süper Lig'in 6. haftası tamamlandı. Süper Lig'de bu hafta evinde Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Aytemiz Alanyaspor, puanını 14'e çıkartarak liderliğini sürdürdü. Sezonun ilk derbisinde deplasmanda Galatasaray ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe, puanını 11 yaptı ve averajla ikinci sırada yer aldı. Gözler şimdi 7. hafta maçlarında. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?
Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam edecek. Ligde 6. haftanın tamamlanmasının ardından 7. hafta maçları beklenmeye başlandı. Süper Lig'de 7. hafta müsabakaların programı şöyle:
4 Ekim Cuma:
20.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Yukatel Denizlispor (Yeni Malatya)
20.30 Fenerbahçe-Antalyaspor (Ülker)
5 Ekim Cumartesi:
15.00 Kasımpaşa-Konyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
17.30 Göztepe-İstikbal Mobilya Kayserispor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
20.00 Gençlerbirliği-Galatasaray (Eryaman)
6 Ekim Pazar:
14.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü (Yeni 4 Eylül)
16.30 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor (Vodafone Park)
19.00 Gazişehir Gaziantep-Medipol Başakşehir (Kalyon)
19.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor (Çaykur Didi)
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