Süper Lig'de 7. hafta hakemleri belli oldu!
Süper Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
4 Ekim Cuma:
20.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Yukatel Denizlispor: Bülent Birincioğlu
20.30 Fenerbahçe-Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
5 Ekim Cumartesi:
15.00 Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor: Serkan Tokat
17.30 Göztepe-İstikbal Mobilya Kayserispor: Cüneyt Çakır
20.00 Gençlerbirliği-Galatasaray: Halil Umut Meler
6 Ekim Pazar:
14.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü: Atilla Karaoğlan
16.30 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor: Arda Kardeşler
19.00 Gaziantep Futbol Kulübü-Medipol Başakşehir: Koray Gençerler
19.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor: Hüseyin Göçek
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