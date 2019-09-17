Süper Lig'de 4. hafta tamamlandÄ±! Süper Lig güncel puan durumu
SÃ¼per Ligde 4. hafta heyecan dolu, nefes kesen mÃ¼cadelelere sahne oldu. Galatasaray, SÃ¼per Lig'in 4. haftasÄ±nda aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ maÃ§Ä±nda KasÄ±mpaÅŸa'yÄ± tek golle geÃ§miÅŸti. HaftanÄ±n kapanÄ±ÅŸ maÃ§Ä±nda ise FenerbahÃ§e'yi sahasÄ±nda 3-1 yenen Aytemiz Alanyaspor, 4'te 4 yaparak liderliÄŸini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. Ä°ÅŸte, SÃ¼per Lig'de bu hafta alÄ±nan sonuÃ§lar...
SÃ¼per Lig'de 4. hafta yapÄ±lan tek maÃ§la sona erdi. Ligin 4. haftasÄ±nÄ±n son maÃ§Ä±nda FenerbahÃ§e, deplasmanda lider Aytemiz Alanyaspor'a konuk oldu. Aytemiz Alanyaspor, 1-0 geri dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ maÃ§Ä± 3-1 kazandÄ±. Sezona 4'te 4 yaparak baÅŸlayan Alanyaspor, 12 puana yÃ¼kseldi ve liderliÄŸini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. Ligin 4. haftasÄ±nda oynanan mÃ¼sabakalarÄ±n sonuÃ§larÄ± ÅŸÃ¶yle:
Galatasaray-KasÄ±mpaÅŸa: 1-0
Medipol BaÅŸakÅŸehir-Demir Grup Sivasspor: 1-1
GaziÅŸehir Gaziantep-BeÅŸiktaÅŸ: 3-2
Antalyaspor-Ä°stikbal Mobilya Kayserispor: 2-2
MKE AnkaragÃ¼cÃ¼-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 0-4
Ã‡aykur Rizespor-GÃ¶ztepe: 0-0
Trabzonspor-GenÃ§lerbirliÄŸi: 2-2
Yukatel Denizlispor-Konyaspor: 0-1
Aytemiz Alanyaspor-FenerbahÃ§e: 3-1
Â
Haber YorumlarÄ±nÄ± GÃ¶ster
Haber YorumlarÄ±nÄ± Gizle