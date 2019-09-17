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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Spor Arena
17.09.2019 - 15:27, Son GÃ¼ncelleme:

Süper Lig'de 4. hafta tamamlandÄ±! Süper Lig güncel puan durumu

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Süper Lig'de 4. hafta tamamlandÄ±! Süper Lig güncel puan durumu

SÃ¼per Ligde 4. hafta heyecan dolu, nefes kesen mÃ¼cadelelere sahne oldu. Galatasaray, SÃ¼per Lig'in 4. haftasÄ±nda aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ maÃ§Ä±nda KasÄ±mpaÅŸa'yÄ± tek golle geÃ§miÅŸti. HaftanÄ±n kapanÄ±ÅŸ maÃ§Ä±nda ise FenerbahÃ§e'yi sahasÄ±nda 3-1 yenen Aytemiz Alanyaspor, 4'te 4 yaparak liderliÄŸini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. Ä°ÅŸte, SÃ¼per Lig'de bu hafta alÄ±nan sonuÃ§lar...

SÃ¼per Lig'de 4. hafta yapÄ±lan tek maÃ§la sona erdi. Ligin 4. haftasÄ±nÄ±n son maÃ§Ä±nda FenerbahÃ§e, deplasmanda lider Aytemiz Alanyaspor'a konuk oldu. Aytemiz Alanyaspor, 1-0 geri dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ maÃ§Ä± 3-1 kazandÄ±. Sezona 4'te 4 yaparak baÅŸlayan Alanyaspor, 12 puana yÃ¼kseldi ve liderliÄŸini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. Ligin 4. haftasÄ±nda oynanan mÃ¼sabakalarÄ±n sonuÃ§larÄ± ÅŸÃ¶yle:

Galatasaray-KasÄ±mpaÅŸa: 1-0

Medipol BaÅŸakÅŸehir-Demir Grup Sivasspor: 1-1

GaziÅŸehir Gaziantep-BeÅŸiktaÅŸ: 3-2

Antalyaspor-Ä°stikbal Mobilya Kayserispor: 2-2

MKE AnkaragÃ¼cÃ¼-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 0-4

Ã‡aykur Rizespor-GÃ¶ztepe: 0-0

Trabzonspor-GenÃ§lerbirliÄŸi: 2-2

Yukatel Denizlispor-Konyaspor: 0-1

Aytemiz Alanyaspor-FenerbahÃ§e: 3-1

SÃœPER LÄ°G PUAN DURUMU

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SÃ¼per Ligde 4. hafta tamamlandÄ± SÃ¼per Lig gÃ¼ncel puan durumu

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