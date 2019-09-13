Süper Lig'de 4. hafta puan durumu ve haftanın kalan maçları
Süper Lig'de 4. hafta mücadeleleri Galatasaray - Kasımpaşa maçıyla başladı. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi 1-0 kazanarak 7 puana yükseldi. Kasımpaşa ise 1 puanda kaldı.
|SIRA
|TAKIM
|O
|AV
|P
|1Önceki1
|Alanyaspor
|3
|5
|9
|2Önceki2
|Fenerbahçe
|3
|6
|7
|3Önceki3
|Yukatel Denizlispor
|3
|4
|7
|4Önceki4
|Çaykur Rizespor
|3
|2
|7
|5Önceki9
|Galatasaray
|4
|0
|7
|6Önceki5
|Ankaragücü
|3
|1
|5
|6Önceki5
|Trabzonspor
|3
|1
|5
|8Önceki7
|Sivasspor
|3
|2
|4
|9Önceki8
|Beşiktaş
|3
|0
|4
|10Önceki9
|Antalyaspor
|3
|-1
|4
|11Önceki11
|Gazisehir Gaziantep
|3
|-2
|4
|12Önceki12
|Yeni Malatyaspor
|3
|1
|3
|13Önceki13
|Konyaspor
|3
|0
|3
|14Önceki14
|Başakşehir
|3
|-3
|3
|15Önceki15
|Kayserispor
|3
|-2
|1
|16Önceki16
|Göztepe
|3
|-4
|1
|17Önceki16
|Kasımpaşa
|4
|-5
|1
|18Önceki18
|Gençlerbirliği
|3
|-5
|0
14 Eylül Cumartesi
17.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Antalya)
20.00 Gazişehir Gaziantep-Beşiktaş (Kalyon)
15 Eylül Pazar:
17.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi)
17.00 MKE Ankaragücü-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Eryaman)
20.00 Trabzonspor-Gençlerbirliği (Medical Park)
20.00 Yukatel Denizlispor-Konyaspor (Denizli Atatürk)
16 Eylül Pazartesi:
20.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe (Bahçeşehir Okulları)
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