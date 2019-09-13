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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
13.09.2019 - 23:36, Son Güncelleme:

Süper Lig'de 4. hafta puan durumu ve haftanın kalan maçları

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Süper Lig'de 4. hafta puan durumu ve haftanın kalan maçları

Süper Lig'de 4. hafta mücadeleleri Galatasaray - Kasımpaşa maçıyla başladı. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi 1-0 kazanarak 7 puana yükseldi. Kasımpaşa ise 1 puanda kaldı.

 

PUAN DURUMU
Süper Lig
SIRATAKIMOAVP
1Önceki1 Alanyaspor359
2Önceki2 Fenerbahçe3 67
3Önceki3 Yukatel Denizlispor347
4Önceki4 Çaykur Rizespor327
5Önceki9 Galatasaray407
6Önceki5 Ankaragücü315
6Önceki5 Trabzonspor315
8Önceki7 Sivasspor324
9Önceki8 Beşiktaş304
10Önceki9 Antalyaspor3-14
11Önceki11 Gazisehir Gaziantep3-24
12Önceki12 Yeni Malatyaspor313
13Önceki13 Konyaspor303
14Önceki14 Başakşehir3-33
15Önceki15 Kayserispor3-21
16Önceki16 Göztepe3-41
17Önceki16 Kasımpaşa4-51
18Önceki18 Gençlerbirliği3-50
Puan durumu

14 Eylül Cumartesi

17.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Antalya)
20.00 Gazişehir Gaziantep-Beşiktaş (Kalyon)

15 Eylül Pazar:

17.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi)

17.00 MKE Ankaragücü-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Eryaman)
20.00 Trabzonspor-Gençlerbirliği (Medical Park)
20.00 Yukatel Denizlispor-Konyaspor (Denizli Atatürk)

16 Eylül Pazartesi:

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe (Bahçeşehir Okulları)

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