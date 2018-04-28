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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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GeriFutbol Süper Lig'de 32. hafta programı açıklandı
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Futbol
28.04.2018 - 16:29, Son Güncelleme:

Süper Lig'de 32. hafta programı açıklandı

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Süper Lig'de 32. hafta programı açıklandı
Güncellenen şampiyonluk oranları sonrası bakın hangi takım favori oldu?

Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 32. hafta maç programı açıklandı. Fenerbahçe-Bursaspor ve Beşiktaş-Kayserispor karşılaşmaları 6 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 32. hafta maç programını açıkladı. Şampiyonluk yarışındaki 2 ekip; Fenerbahçe ve Beşiktaş, karşılaşmalarını aynı gün ve aynı saatte oynayacak. Fenerbahçe, Bursaspor'u, Beşiktaş da Kayserispor'u 6 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da konuk edecek. 32. haftanın karşılaşma programı şu şekilde:

4 Mayıs 2018 Cuma

20.00 M.Başakşehir-DG Sivasspor

5 Mayıs 2018 Cumartesi

16.00 K.Karabükspor-A.Konyaspor
19.00 A.Alanyaspor-Osmanlıspor
19.00 Trabzonspor-Kasımpaşa

6 Mayıs 2018 Pazar

16.00 Gençlerbirliği-Antalyaspor
16.00 Fenerbahçe-Bursaspor
16.00 Beşiktaş-Kayserispor
19.00 Akhisarspor-Galatasaray

7 Mayıs 2018 Pazartesi

20.00 Göztepe-E.Yeni Malatyaspor

 

31. haftada ise, yarın saat 19:00'da Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk edecek.

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  • 151Galatasaray - Beşiktaş
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Galatasaray-Beşiktaş Derbi YorumuNesine TV editörlerinden Senih Yurga ve spor yazarımız Uğur Meleke, sizler için dev derbiyi yorumladı.
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