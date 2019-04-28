Süper Lig'de 30. hafta puan durumu! Düşme hattı yanıyor...
Spor Toto Süper Lig'de 4 maçtır kazanamayan Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında son dakikada aldığı 1 puanla teselli buldu.
Küme düşme hattına çok yakın bir konumda bulunan sarı-lacivertliler, ligin bitimine 4 hafta kalmasına rağmen rahat bir nefes alamadı.
34 puanı bulunan ve ligin 14. sırasında olan Ersun Yanal'ın ekibi ile düşme hattındaki son takım olan BB Erzurumspor arasında 5 puanlık fark var. Ligde bir sonraki maçını deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacak olan Fenerbahçe, bu mücadelede mutlak 3 puan istiyor.
Başakşehir'in puan kaybı yaşamasıyla gözler Galatasaray'ın Konya deplasmanında, Beşiktaş'ın da Ankaragücü ile evinde oynayacağı maçlar, liderlik yarışı için büyük önem arz ediyor.
|SIRA
|TAKIM
|O
|AV
|P
|1Önceki1
|Başakşehir
|30
|27
|62
|2Önceki2
|Galatasaray
|29
|33
|59
|3Önceki3
|Beşiktaş
|29
|24
|56
|4Önceki4
|Trabzonspor
|30
|14
|53
|5Önceki6
|Antalyaspor
|30
|-13
|42
|6Önceki5
|Alanyaspor
|29
|-3
|41
|7Önceki7
|Çaykur Rizespor
|30
|0
|39
|8Önceki8
|Yeni Malatyaspor
|29
|0
|38
|9Önceki9
|Kasımpaşa
|29
|-4
|38
|10Önceki10
|Konyaspor
|29
|0
|37
|11Önceki13
|Sivasspor
|30
|-4
|36
|12Önceki11
|Ankaragücü
|29
|-12
|36
|13Önceki12
|Kayserispor
|29
|-12
|36
|14Önceki14
|Fenerbahçe
|30
|-6
|34
|15Önceki17
|Göztepe
|30
|-9
|30
|16Önceki16
|Bb Erzurumspor
|30
|-8
|29
|17Önceki15
|Bursaspor
|29
|-9
|29
|18Önceki18
|Akhisar Bld. Spor
|29
|-18
|24
KALAN MAÇLAR
BAŞAKŞEHİR (62 PUAN)
Demir Grup Sivasspor (D)
MKE Ankaragücü
Galatasaray (D)
Aytemiz Alanyaspor
GALATASARAY (59 PUAN)
Atiker Konyaspor(D)
Beşiktaş
Çaykur Rizespor (D)
Medipol Başakşehir
Demir Grup Sivasspor (D)
BEŞİKTAŞ (56 PUAN)
MKE Ankaragücü
Galatasaray (D)
Aytemiz Alanyaspor
Trabzonspor (D)
Kasımpaşa
TRABZONSPOR (53 PUAN)
Kayserispor
Atiker Konyaspor (D)
Beşiktaş
Çaykur Rizespor (D)
FENERBAHÇE
Kasımpaşa (D)
Akhisarspor
Erzurum BB (D)
Antalyaspor
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