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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
28.04.2019 - 07:35, Son Güncelleme:

Süper Lig'de 30. hafta puan durumu! Düşme hattı yanıyor...

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Süper Lig'de 30. hafta puan durumu! Düşme hattı yanıyor...

Spor Toto Süper Lig'de 4 maçtır kazanamayan Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında son dakikada aldığı 1 puanla teselli buldu.

Küme düşme hattına çok yakın bir konumda bulunan sarı-lacivertliler, ligin bitimine 4 hafta kalmasına rağmen rahat bir nefes alamadı.

34 puanı bulunan ve ligin 14. sırasında olan Ersun Yanal'ın ekibi ile düşme hattındaki son takım olan BB Erzurumspor arasında 5 puanlık fark var. Ligde bir sonraki maçını deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacak olan Fenerbahçe, bu mücadelede mutlak 3 puan istiyor.

Başakşehir'in puan kaybı yaşamasıyla gözler Galatasaray'ın Konya deplasmanında, Beşiktaş'ın da Ankaragücü ile evinde oynayacağı maçlar, liderlik yarışı için büyük önem arz ediyor.

PUAN DURUMU

PUAN DURUMU
Süper Lig
SIRATAKIMOAVP
1Önceki1 Başakşehir302762
2Önceki2 Galatasaray293359
3Önceki3 Beşiktaş292456
4Önceki4 Trabzonspor301453
5Önceki6 Antalyaspor30-1342
6Önceki5 Alanyaspor29-341
7Önceki7 Çaykur Rizespor30039
8Önceki8 Yeni Malatyaspor29038
9Önceki9 Kasımpaşa29-438
10Önceki10 Konyaspor29037
11Önceki13 Sivasspor30-436
12Önceki11 Ankaragücü29-1236
13Önceki12 Kayserispor29-1236
14Önceki14 Fenerbahçe30-634
15Önceki17 Göztepe30-930
16Önceki16 Bb Erzurumspor30-829
17Önceki15 Bursaspor29-929
18Önceki18 Akhisar Bld. Spor29-1824
Puan durumu

KALAN MAÇLAR

BAŞAKŞEHİR (62 PUAN)

Demir Grup Sivasspor (D)
MKE Ankaragücü
Galatasaray (D)
Aytemiz Alanyaspor

GALATASARAY (59 PUAN)

Atiker Konyaspor(D)
Beşiktaş
Çaykur Rizespor (D)
Medipol Başakşehir
Demir Grup Sivasspor (D)

BEŞİKTAŞ (56 PUAN)

MKE Ankaragücü
Galatasaray (D)
Aytemiz Alanyaspor
Trabzonspor (D)
Kasımpaşa

TRABZONSPOR (53 PUAN)

Kayserispor
Atiker Konyaspor (D)
Beşiktaş
Çaykur Rizespor (D)

FENERBAHÇE

Kasımpaşa (D)
Akhisarspor
Erzurum BB (D)
Antalyaspor

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