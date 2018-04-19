Süper Lig'de 30. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Spor Toto Süper Lig'de 30'uncu hafta maçlarını yönetecek hakemleri belli oldu.
Ligin 30. haftasına girilirken bu hafta oynanacak mücadelelerde maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, maçların programı ve hakemler şöyle;
YARIN:
20.00 Medipol Başakşehir-Kayserispor (HÜSEYİN GÖÇEK)
21 NİSAN CUMARTESİ:
13.30 Kardemir Karabükspor-Bursaspor (SERKAN ÇINAR)
13.30 Gençlerbirliği-Osmanlıspor ALİ PALABIYIK)
16.00 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor (HALİL UMUT MELER)
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray (ÜMİT ÖZTÜRK)
22 NİSAN PAZAR:
16.00 Atiker Konyaspor-Kasımpaşa (BÜLENT YILDIRIM)
16.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Göztepe (ARDA KARDEŞLER)
19.00 Beşiktaş-Evkur Yeni Malatyaspor (HALİS ÖZKAHYA)
23 NİSAN PAZARTESİ:
20.00 Fenerbahçe-Antalyaspor (YAŞAR KEMAL UĞURLU)
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