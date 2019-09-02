Süper Lig'de 3. hafta tamamlandı! İşte puan durumu ve alınan sonuçlar
Futbolda Süper Lig'in üçüncü haftası geride kalırken üçte üç yapan Alanyaspor, liderlik koltuğunu ele geçirdi. Haftanın en önemli mücadelesinde ise Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. İşte, Süper Lig puan durumu...
Süper Lig'in üçüncü haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçların ardından puan durumu şekillendi. İşte, Süper Lig'de bu hafta alınan sonuçlar...
Kasımpaşa-MKE Ankaragücü: 0-1
İstikbal Mobilya Kayserispor-Galatasaray: 2-3
Konyaspor-Antalyaspor: 2-2
Göztepe-Yukatel Denizlispor: 0-0
Beşiktaş-Çaykur Rizespor: 1-1
Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir: 1-2
Demir Grup Sivasspor-Gazişehir Gaziantep: 1-1
Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-1
BTCTurk Yeni Malatyaspor-Alanyaspor: 2-3
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