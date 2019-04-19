Süper Lig'de 29. haftanın perdesi açılıyor! Bursaspor'un iddaa oranı düşüşte...
Spor Toto Süper Lig’deki 29. haftanın açılış maçında Kasımpaşa, evinde Bursaspor’u konuk ediyor. Takımlardan son gelişmelere ve iddaa'daki değişime göz atalım...
- Galatasaray’ın bu sezon Türkiye Kupası’nı alması halinde ligi 5. sırada bitirecek olan ekibin de UEFA Avrupa Ligi eleme turlarına katılacak olması nedeniyle, Kasımpaşa dahil birçok takım mücadeleye devam ediyor.
- 2019 yılında Süper Lig’de oynadığı ilk 6 maçı kaybeden Kasımpaşa, sonrasında biraz toparlanıp yenilgi almadığı 4 haftalık süreçte 8 puan toplamıştı ancak geçen hafta, yenik duruma düştükleri Antalyaspor deplasmanında, rakiplerinin 60 dakikadan uzun bir süre 10 kişi oynamasından faydalanamadılar ve sahadan puansız ayrıldılar.
- Takımın as isimlerinden Loret Sadiku, cezası sebebiyle bu akşam sahada yer alamayacak.
- 3 maçtır kazanamayan Bursaspor ise ligde kalma mücadelesinin tam ortasında. Öyle ki, ligin son sırasındaki Akhisarspor ile aralarında sadece 4 puanlık fark var.
- Geçen hafta içinde antrenör değişikliğine giderek Samet Aybaba ile yolları ayıran Bursaspor, yeni antrenörü Mesut Bakkal ile çıktığı ilk maçta evinde Trabzonspor’a tek golle boyun eğdi.
- Seyircisinin müthiş desteğiyle sahaya çıkan Timsahlar, önceki maçlara göre pozisyon yaratma anlamında daha üretken olsa da yine bitiricilik konusunda başarılı olamadı.
- Yeni antrenör Mesut Bakkal da bu konudan yakınarak “Malzemecimiz gol atacaksa, onu oynatırım” diyerek bir anlam da gol sorunlarına dikkati çekti.
BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!
- İki ekip arasındaki son 4 maçın 3’ünü Kasımpaşa kazandı (MS 1)
- Bu sezon Kasımpaşa’nın ligde oynadığı 28 maçın 23’ünde en az 3 gol oldu (2.5 ÜST)
- Bursaspor, İstanbul’da oynadığı son 13 lig maçında da kazanamadı (MS 1)
MİSLİ.COM ÜYELERİNE GÖRE FAVORİ EV SAHİBİ!
Misli.com’da Spor Toto Süper Lig’de haftanın açılış maçı olan "Kasımpaşa – Bursaspor" mücadelesinde üyelere göre ev sahibi Kasımpaşa maçın favorisi.
Misli.com üyelerinin yaklaşık yüzde 25’i 2,25’lik iddaa oranıyla "Maç Sonucu 1" tercihini kuponlarında yer vermişler. Ama dikkat!
İlk olarak 2,55'ten açılan "Bursaspor kazanır" tercihi, düşüşe geçti ve an itibariyle 2,30'dan oynanmakta...
MİSLİ.COM YAZARI YETKİN ETKİN NE DİYOR?
Kasımpaşa son 4 maçta kaybetmeyip 8 puan alınca puanını 37 yaparak rahatladı. BB Erzurumspor’un mutlaka kazanır dediğim Kasımpaşa deplasmandan eli boş döndüğünü hatırlatalım. Aslında baskı azalınca bu kez iyi oyun sergileyebiliyorlar. Sadiku cezalı, Tobias Heintz sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Kötü bir defans hatları olduğunu düşündüğüm için eğer gol yerlerse açılabileceklerini düşünüyorum.
Bursaspor için tehlike çanları geçen senelere oranla daha güçlü çalıyor. Son 2 sezonda hep direkten dönen Timsah adeta ateşe düştü. Son 3 maçından hiç puan çıkartamayarak 28 puanla düşme hattının sadece 1 puan üzerinde yer alıyor. Gol atamama sorunu had safhada olan yeşil beyazlılar son 4 maçın 3 tanesinde gol bulamadı. Bahis olarak gol yönü bu yüzden beni biraz korkutuyor. Badji cezalı, Muhammet Şengezer sakatlığı nedeniyle oynayamayacak.
Zor geçecek maçta 2-3 gol dengesi mantıklı.
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