Süper Lig'de 29. haftanın perdesi açılıyor! Bursaspor'un iddaa oranı düşüşte...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSüper Lig'de 29. haftanın perdesi açılıyor! Bursaspor'un iddaa oranı düşüşte...
GeriFutbol Süper Lig'de 29. haftanın perdesi açılıyor! Bursaspor'un iddaa oranı düşüşte...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
19.04.2019 - 12:10, Son Güncelleme:

Süper Lig'de 29. haftanın perdesi açılıyor! Bursaspor'un iddaa oranı düşüşte...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Süper Lig'de 29. haftanın perdesi açılıyor! Bursaspor'un iddaa oranı düşüşte...

Spor Toto Süper Lig’deki 29. haftanın açılış maçında Kasımpaşa, evinde Bursaspor’u konuk ediyor. Takımlardan son gelişmelere ve iddaa'daki değişime göz atalım...

KASIMPAŞA

- Galatasaray’ın bu sezon Türkiye Kupası’nı alması halinde ligi 5. sırada bitirecek olan ekibin de UEFA Avrupa Ligi eleme turlarına katılacak olması nedeniyle, Kasımpaşa dahil birçok takım mücadeleye devam ediyor. 

- 2019 yılında Süper Lig’de oynadığı ilk 6 maçı kaybeden Kasımpaşa, sonrasında biraz toparlanıp yenilgi almadığı 4 haftalık süreçte 8 puan toplamıştı ancak geçen hafta, yenik duruma düştükleri Antalyaspor deplasmanında, rakiplerinin 60 dakikadan uzun bir süre 10 kişi oynamasından faydalanamadılar ve sahadan puansız ayrıldılar.

- Takımın as isimlerinden Loret Sadiku, cezası sebebiyle bu akşam sahada yer alamayacak.

BURSASPOR

- 3 maçtır kazanamayan Bursaspor ise ligde kalma mücadelesinin tam ortasında. Öyle ki, ligin son sırasındaki Akhisarspor ile aralarında sadece 4 puanlık fark var.

- Geçen hafta içinde antrenör değişikliğine giderek Samet Aybaba ile yolları ayıran Bursaspor, yeni antrenörü Mesut Bakkal ile çıktığı ilk maçta evinde Trabzonspor’a tek golle boyun eğdi.

- Seyircisinin müthiş desteğiyle sahaya çıkan Timsahlar, önceki maçlara göre pozisyon yaratma anlamında daha üretken olsa da yine bitiricilik konusunda başarılı olamadı.

- Yeni antrenör Mesut Bakkal da bu konudan yakınarak “Malzemecimiz gol atacaksa, onu oynatırım” diyerek bir anlam da gol sorunlarına dikkati çekti.

Süper Ligde 29. haftanın perdesi açılıyor Bursasporun iddaa oranı düşüşte...

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

- İki ekip arasındaki son 4 maçın 3’ünü Kasımpaşa kazandı (MS 1)

- Bu sezon Kasımpaşa’nın ligde oynadığı 28 maçın 23’ünde en az 3 gol oldu (2.5 ÜST)

- Bursaspor, İstanbul’da oynadığı son 13 lig maçında da kazanamadı (MS 1) 

MİSLİ.COM ÜYELERİNE GÖRE FAVORİ EV SAHİBİ!

Misli.com’da Spor Toto Süper Lig’de haftanın açılış maçı olan "Kasımpaşa – Bursaspor" mücadelesinde üyelere göre ev sahibi Kasımpaşa maçın favorisi.

Misli.com üyelerinin yaklaşık yüzde 25’i 2,25’lik iddaa oranıyla "Maç Sonucu 1" tercihini kuponlarında yer vermişler. Ama dikkat!

İlk olarak 2,55'ten açılan "Bursaspor kazanır" tercihi, düşüşe geçti ve an itibariyle 2,30'dan oynanmakta... 

MİSLİ.COM YAZARI YETKİN ETKİN NE DİYOR? 

Kasımpaşa son 4 maçta kaybetmeyip 8 puan alınca puanını 37 yaparak rahatladı. BB Erzurumspor’un mutlaka kazanır dediğim Kasımpaşa deplasmandan eli boş döndüğünü hatırlatalım. Aslında baskı azalınca bu kez iyi oyun sergileyebiliyorlar. Sadiku cezalı, Tobias Heintz sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Kötü bir defans hatları olduğunu düşündüğüm için eğer gol yerlerse açılabileceklerini düşünüyorum.

Bursaspor için tehlike çanları geçen senelere oranla daha güçlü çalıyor. Son 2 sezonda hep direkten dönen Timsah adeta ateşe düştü. Son 3 maçından hiç puan çıkartamayarak 28 puanla düşme hattının sadece 1 puan üzerinde yer alıyor. Gol atamama sorunu had safhada olan yeşil beyazlılar son 4 maçın 3 tanesinde gol bulamadı. Bahis olarak gol yönü bu yüzden beni biraz korkutuyor. Badji cezalı, Muhammet Şengezer sakatlığı nedeniyle oynayamayacak.

Zor geçecek maçta 2-3 gol dengesi mantıklı.

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Süper Lig'de 29. haftanın perdesi açılıyor! Bursaspor'un iddaa oranı düşüşte...

TFF 3. Lig'de kritik hafta! Üst lige çıkacak takımlar...

Suat Kaya: "Zorluklara göğüs gereceğiz"

Mustafa Kaplan: "Evde çocuklarımla ve eşimle kümede kalma hesabı yapıyoruz"