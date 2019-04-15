Süper Lig'de 28. hafta sonrası puan durumu! Zirve alev alev...
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından zirve yarışı kızıştı. Beşiktaş haftanın en karlı takımı olurken Galatasaray, derbi beraberliği sonrası Başakşehir'le olan puan farkını indirdi. İşte Süper Lig'de puan durumu ve gelecek haftanın fikstürü...
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbi mücadelesinin ardından ligde zirve yarışı iyice kızıştı. Beşiktaş'ın lider Başakşehir'i mağlup etmesiyle Galatasaray'ın da iştahı artmıştı fakat sarı kırmızılılar Kadıköy'de rakibinin 10 kişi oynamasını değerlendiremeyince sahadan 1 puanla ayrıldı.
Galatasaray Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalarak Kadıköy'de kazanamama serisini 20 yıla çıkardı. Beşiktaş ise lider Başakşehir'e yenerek en azından ikincilik umutlarını artırdı.
İşte güncel Süper Lig puan durumu...
Süper Lig’in 28. haftada oynanan maçların sonuçları şu şekilde;
12 NİSAN CUMA
Bursaspor - Trabzonspor: 0 – 1
13 NİSAN CUMARTESİ
Rizespor - Göztepe: 1 -0
Konyaspor - Sivasspor: 1 -1
Beşiktaş - Başakşehir: 2-1
14 NİSAN PAZAR
Kayserispor - Ankaragücü: 0 – 2
Antalyaspor - Kasımpaşa: 1 – 0
Yeni Malatyaspor - Alanyaspor: 1 – 1
Fenerbahçe - Galatasaray: 1 -1
15 NİSAN PAZARTESİ
BB Erzurumspor – Akhisarspor:
Ankaragücü, Kayserispor'u deplasmanda 2-0 yendi ve ligde kalmayı garantiledi...
Yorumları Göster
Yorumları Gizle