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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
15.04.2019 - 08:06, Son Güncelleme:

Süper Lig'de 28. hafta sonrası puan durumu! Zirve alev alev...

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Süper Lig'de 28. hafta sonrası puan durumu! Zirve alev alev...

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından zirve yarışı kızıştı. Beşiktaş haftanın en karlı takımı olurken Galatasaray, derbi beraberliği sonrası Başakşehir'le olan puan farkını indirdi. İşte Süper Lig'de puan durumu ve gelecek haftanın fikstürü...

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbi mücadelesinin ardından ligde zirve yarışı iyice kızıştı. Beşiktaş'ın lider Başakşehir'i mağlup etmesiyle Galatasaray'ın da iştahı artmıştı fakat sarı kırmızılılar Kadıköy'de rakibinin 10 kişi oynamasını değerlendiremeyince sahadan 1 puanla ayrıldı.

Galatasaray Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalarak Kadıköy'de kazanamama serisini 20 yıla çıkardı. Beşiktaş ise lider Başakşehir'e yenerek en azından ikincilik umutlarını artırdı.

İşte güncel Süper Lig puan durumu...

Süper Ligde 28. hafta sonrası puan durumu Zirve alev alev...

 Süper Lig’in 28. haftada oynanan maçların sonuçları şu şekilde;

12 NİSAN CUMA

Bursaspor - Trabzonspor: 0 – 1

13 NİSAN CUMARTESİ

Rizespor - Göztepe: 1 -0

Konyaspor - Sivasspor: 1 -1

Beşiktaş - Başakşehir: 2-1

14 NİSAN PAZAR

Kayserispor - Ankaragücü: 0 – 2

Antalyaspor - Kasımpaşa: 1 – 0

Yeni Malatyaspor - Alanyaspor: 1 – 1

Fenerbahçe - Galatasaray: 1 -1

15 NİSAN PAZARTESİ

BB Erzurumspor – Akhisarspor:

Süper Ligde 28. hafta sonrası puan durumu Zirve alev alev...

Ankaragücü, Kayserispor'u deplasmanda 2-0 yendi ve ligde kalmayı garantiledi...

MKE Ankaragücü ligde kaldıSüper Lig'de 28. haftanın önemli maçlarından Kaysersipor sahasında sahasında MKE Ankaragücü'ne 2-0 mağlup oldu.
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Kadıköyde şok eden an İnce hareket...
Kadıköy'de şok eden an! İnce hareket...
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