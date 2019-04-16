Süper Lig'de 28. hafta puan durumu nasıl şekillendi?
Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta maçları tamamlanırken, Medipol Başakşehir liderliğini sürdürdü. 28. hafta kapanış maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Akhisarspor'u 2-1 yendi. Medipol Başakşehir ise Beşiktaş'a 2-1 yenilmesine rağmen liderliğini sürdürdü. Peki, Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi?
34. haftaya adım adım yaklaşılan Süper Lig'de, Beşiktaş'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Medipol Başakşehir, 61 puanla liderliğini sürdürdü. Haftanın derbi mücadelesinde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan ikinci sıradaki Galatasaray, liderle puan farkını 5'e düşürdü. Fenerbahçe ise 14. sıraya geriledi. İşte, Spor Toto Süper Lig'de görünüm ve puan durumu...
Süper Lig'de haftanın son maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahasında Akhisarspor'u 2-1 yendi. Süper Lig'de 28. haftanın sonuçları şöyle:
Bursaspor-Trabzonspor: 0-1
Çaykur Rizespor-Göztepe: 1-0
Atiker Konyaspor-Demir Grup Sivasspor: 1-1
Beşiktaş-Medipol Başakşehir: 2-1
İstikbal Mobilya Kayserispor-MKE Ankaragücü: 0-2
Antalyaspor-Kasımpaşa: 1-0
Evkur Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor: 1-1
Fenerbahçe-Galatasaray: 1-1
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Akhisarspor: 2-1
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