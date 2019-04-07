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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
07.04.2019 - 21:19, Son Güncelleme:

Süper Lig'de 27. hafta puan durumu nasıl şekillendi?

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Süper Lig'de 27. hafta puan durumu nasıl şekillendi?

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında heyecan devam ediyor. Haftanın kritik karşılaşmasında dün akşam Galatasaray, konuk ettiği Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-0 yendi. Bu akşam ise Medipol Başakşehir ile Atiker Konyaspor arasında oynanan karşılaşma 2-0 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi. Öte yandan bugünün diğer maçında MKE Ankaragücü ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı. Bu gelişmelerin ardından, 27. haftada puan durumunu nasıl şekillendiği merak konusu oldu. İşte, Süper Lig'de 27. hafta puan durumu...

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında akşamın son maçında Medipol Başakşehir sahasında, Atiker Konyaspor'u 2-0 yendi. Bu sonuçla birlikte Galatasaray ile lider Başakşehir arasındaki puan parkı 6'da kaldı. İşte, Süper Lig'de şu ana kadarki maçlarda alınan skorlar....

5 Nisan Cuma:

Trabzonspor-Antalyaspor: 4-1

6 Nisan Cumartesi:

Demir Grup Sivasspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: 1-3

Aytemiz Alanyaspor-Bursaspor: 1-0

Galatasaray-Evkur Yeni Malatyaspor: 3-0

7 Nisan Pazar:

Kasımpaşa-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-1

Göztepe-Akhisarspor: 0-1

MKE Ankaragücü-Fenerbahçe: 1-1

Medipol Başakşehir-Atiker Konyaspor: 2-0

8 Nisan Pazartesi:

20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)

GÜNCEL PUAN DURUMU

Süper Ligde 27. hafta puan durumu nasıl şekillendi

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