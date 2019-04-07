Süper Lig'de 27. hafta puan durumu nasıl şekillendi?
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında heyecan devam ediyor. Haftanın kritik karşılaşmasında dün akşam Galatasaray, konuk ettiği Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-0 yendi. Bu akşam ise Medipol Başakşehir ile Atiker Konyaspor arasında oynanan karşılaşma 2-0 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi. Öte yandan bugünün diğer maçında MKE Ankaragücü ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı. Bu gelişmelerin ardından, 27. haftada puan durumunu nasıl şekillendiği merak konusu oldu. İşte, Süper Lig'de 27. hafta puan durumu...
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında akşamın son maçında Medipol Başakşehir sahasında, Atiker Konyaspor'u 2-0 yendi. Bu sonuçla birlikte Galatasaray ile lider Başakşehir arasındaki puan parkı 6'da kaldı. İşte, Süper Lig'de şu ana kadarki maçlarda alınan skorlar....
5 Nisan Cuma:
Trabzonspor-Antalyaspor: 4-1
6 Nisan Cumartesi:
Demir Grup Sivasspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: 1-3
Aytemiz Alanyaspor-Bursaspor: 1-0
Galatasaray-Evkur Yeni Malatyaspor: 3-0
7 Nisan Pazar:
Kasımpaşa-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-1
Göztepe-Akhisarspor: 0-1
MKE Ankaragücü-Fenerbahçe: 1-1
Medipol Başakşehir-Atiker Konyaspor: 2-0
8 Nisan Pazartesi:
20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)
GÜNCEL PUAN DURUMU
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