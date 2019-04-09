Süper Lig'de 27. hafta bitti! Puan durumu ve 28. hafta programı...
Süper Lig'in 27. haftası geride kalırken kalan haftalar öncesi fotoğraf netleşti. Lider Başakşehir, zirve yolunda hata yapmazken; Galatasaray, kupada diş geçiremediği Malatya'yı ligde mağlup etmeyi bildi. Beşiktaş ise haftanın kapanışında hata yapmadı. İşte haftanın sonuçları, oluşan puan durumu ve gelecek haftanın programı...
Süper Lig'de 27. hafta Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçıyla kapandı. Gol düellosuna sahne olan karşılaşmada siyah beyazlı ekip ikinci yarıda farka koştu ve mücadeleden 7-2 galip ayrıldı.
Başakşehir ve Galatasaray'ın da kayıp yaşamadığı haftada siyah beyazlılar zirve takibini de sürdürmüş oldu.
İşte haftanın sonuçları, oluşan puan durumu ve gelecek haftanın programı;
Sonuçlar:
Trabzonspor 4 - 1 Antalyaspor
Sivasspor 1 - 3 Kayserispor
Alanyaspor 1 - 0 Bursaspor
Galatasaray 3 - 0 Yeni Malatyaspor
Kasımpaşa 2 - 1 Erzurumspor
Göztepe 0 - 1 Akhisarspor
Ankaragücü 1 - 1 Fenerbahçe
Başakşehir 2 - 0 Konyaspor
Çaykur Rizespor 2 - 7 Beşiktaş
Puan Durumu
1- Başakşehir 61
2- Galatasaray 55
3- Beşiktaş 50
4- Trabzonspor 46
5- Yeni Malatyaspor 37
6- Kasımpaşa 37
7- Alanyaspor 37
8- Kayserispor 36
9- Konyaspor 35
10- Antalyaspor 35
11- Çaykur Rizespor 34
12- Sivasspor 34
13- Fenerbahçe 32
14- Ankaragücü 32
15- Bursaspor 28
16- Göztepe 27
17- Akhisarspor 24
18- Erzurumspor 22
28. hafta programı
Bursaspor - Trabzonspor
Çaykur Rizespor - Göztepe
Konyaspor - Sivasspor
Beşiktaş - Başakşehir
Kayserispor - Ankaragücü
Antalyaspor - Kasımpaşa
Yeni Malatyaspor - Alanyaspor
Fenerbahçe - Galatasaray
Erzurumspor - Akhisarspor
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