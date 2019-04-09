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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıradaki Haber

Futbol
09.04.2019 - 09:58, Son Güncelleme:

Süper Lig'de 27. hafta bitti! Puan durumu ve 28. hafta programı...

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Süper Lig'de 27. hafta bitti! Puan durumu ve 28. hafta programı...

Süper Lig'in 27. haftası geride kalırken kalan haftalar öncesi fotoğraf netleşti. Lider Başakşehir, zirve yolunda hata yapmazken; Galatasaray, kupada diş geçiremediği Malatya'yı ligde mağlup etmeyi bildi. Beşiktaş ise haftanın kapanışında hata yapmadı. İşte haftanın sonuçları, oluşan puan durumu ve gelecek haftanın programı...

Süper Lig'de 27. hafta Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçıyla kapandı. Gol düellosuna sahne olan karşılaşmada siyah beyazlı ekip ikinci yarıda farka koştu ve mücadeleden 7-2 galip ayrıldı.

Başakşehir ve Galatasaray'ın da kayıp yaşamadığı haftada siyah beyazlılar zirve takibini de sürdürmüş oldu.

İşte haftanın sonuçları, oluşan puan durumu ve gelecek haftanın programı;

Sonuçlar:

Trabzonspor 4 - 1 Antalyaspor
Sivasspor 1 - 3 Kayserispor
Alanyaspor 1 - 0 Bursaspor
Galatasaray 3 - 0 Yeni Malatyaspor
Kasımpaşa 2 - 1 Erzurumspor
Göztepe 0 - 1 Akhisarspor
Ankaragücü 1 - 1 Fenerbahçe
Başakşehir 2 - 0 Konyaspor
Çaykur Rizespor 2 - 7 Beşiktaş

Süper Ligde 27. hafta bitti Puan durumu ve 28. hafta programı...

Puan Durumu

1- Başakşehir 61
2- Galatasaray 55
3- Beşiktaş   50
4- Trabzonspor 46
5- Yeni Malatyaspor 37
6- Kasımpaşa 37
7- Alanyaspor 37
8- Kayserispor 36
9- Konyaspor 35
10- Antalyaspor 35
11- Çaykur Rizespor 34
12- Sivasspor 34 
13- Fenerbahçe 32
14- Ankaragücü 32
15- Bursaspor 28
16- Göztepe 27
17- Akhisarspor 24
18- Erzurumspor 22

28. hafta programı

Bursaspor - Trabzonspor
Çaykur Rizespor - Göztepe
Konyaspor - Sivasspor
Beşiktaş - Başakşehir
Kayserispor - Ankaragücü
Antalyaspor - Kasımpaşa
Yeni Malatyaspor - Alanyaspor
Fenerbahçe - Galatasaray
Erzurumspor - Akhisarspor

Galatasaraya küfür eden Dirar mı
Galatasaray'a küfür eden Dirar mı?

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 7-2'lik farklı galibiyeti bu sözlerle yorumladı...

Şenol Güneş'ten Burak Yılmaz açıklamasıSüper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor'u 7-2 yenmeyi başaran Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Biz gittiğimiz pozisyonları gol yapınca oyun koptu. Bizim için önemli bir üç puandı" dedi.
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