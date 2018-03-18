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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerSüper Lig’de 26. Hafta tamamlandı
Spor Arena Süper Lig’de 26. Hafta tamamlandı
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Spor Arena
18.03.2018 - 21:09, Son Güncelleme:

Süper Lig’de 26. Hafta tamamlandı

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Süper Lig’de 26. Hafta tamamlandı

Süper Lig’in 26 haftası Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçında son düdüğün çalınmasının ardından bitti. 26. haftada oynanan müsabakaların ardından puan durumu netleşti. Haftanın en kritik maçında, Fenerbahçe ve Galatasaray golsüz berabere kalarak sahadan 1'er puanla ayrıldı. Trabzonspor kendi sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 4-1 gibi farklı bir skorla geçmeyi başardı. Haftanın kapanış maçında ise geçtiğimiz sezonun şampiyonu Beşiktaş, Başakşehir deplasmanında rakibine 1-0 mağlup oldu.

Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 26. haftası, Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçının ardından tamamlandı. Oldukça zorlu maçlara ev sahipliği yapan 26. haftanın en önemli mücadelesinde Fenerbahçe ve Galatasaray 90 dakikada birbirilerine üstünlük kuramayarak 1'er puana razı oldu.

Öte yandan Karadeniz ekibi Trabzonspor, ligin yeni ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'u 4-1 gibi net bir skorla geçti. Bol gollü maçta Yusuf Yazıcı attığı 2 golle yıldızlaştı. Trabzonspor böylece puanını 42'ye yükseltti.

Haftanın son maçında ise Medipol Başakşehir'e konuk olan Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş rakibine 1-0 yenilerek haftayı puansız kapattı. Başakşehir'in galibiyet golünü Eljero Elia kaydetti. Maç sonucu Başakşehir 53 puanla zirve yarışını sürdürürken, Beşiktaş 50 puanda kaldı.

Süper Lig'in 26. haftasında oynanan maçlar sonrası puan durumu böyle şekillendi…

 

SÜPER LİG 26. HAFTA PUAN DURUMU

Süper Lig’de 26. Hafta tamamlandı

 

SÜPER LİG 26. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

16 MART

Kasımpaşa - Antalyaspor: 2-3

Karabükspor - Osmanlıspor: 0-4

17 MART

Gençlerbirliği - Akhisarspor: 1-1

Bursaspor - Sivasspor: 1-0

Fenerbahçe - Galatasaray: 0-0

18 MART

Konyaspor - Kayserispor: 2-0

Alanyaspor - Göztepe: 1-1

Trabzonspor - Yeni Malatyaspor: 4-1

Başakşehir - Beşiktaş: 1-0

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