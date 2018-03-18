Süper Lig’de 26. Hafta tamamlandı
Süper Lig’in 26 haftası Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçında son düdüğün çalınmasının ardından bitti. 26. haftada oynanan müsabakaların ardından puan durumu netleşti. Haftanın en kritik maçında, Fenerbahçe ve Galatasaray golsüz berabere kalarak sahadan 1'er puanla ayrıldı. Trabzonspor kendi sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 4-1 gibi farklı bir skorla geçmeyi başardı. Haftanın kapanış maçında ise geçtiğimiz sezonun şampiyonu Beşiktaş, Başakşehir deplasmanında rakibine 1-0 mağlup oldu.
Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 26. haftası, Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçının ardından tamamlandı. Oldukça zorlu maçlara ev sahipliği yapan 26. haftanın en önemli mücadelesinde Fenerbahçe ve Galatasaray 90 dakikada birbirilerine üstünlük kuramayarak 1'er puana razı oldu.
Öte yandan Karadeniz ekibi Trabzonspor, ligin yeni ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'u 4-1 gibi net bir skorla geçti. Bol gollü maçta Yusuf Yazıcı attığı 2 golle yıldızlaştı. Trabzonspor böylece puanını 42'ye yükseltti.
Haftanın son maçında ise Medipol Başakşehir'e konuk olan Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş rakibine 1-0 yenilerek haftayı puansız kapattı. Başakşehir'in galibiyet golünü Eljero Elia kaydetti. Maç sonucu Başakşehir 53 puanla zirve yarışını sürdürürken, Beşiktaş 50 puanda kaldı.
Süper Lig'in 26. haftasında oynanan maçlar sonrası puan durumu böyle şekillendi…
SÜPER LİG 26. HAFTA PUAN DURUMU
SÜPER LİG 26. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
16 MART
Kasımpaşa - Antalyaspor: 2-3
Karabükspor - Osmanlıspor: 0-4
17 MART
Gençlerbirliği - Akhisarspor: 1-1
Bursaspor - Sivasspor: 1-0
Fenerbahçe - Galatasaray: 0-0
18 MART
Konyaspor - Kayserispor: 2-0
Alanyaspor - Göztepe: 1-1
Trabzonspor - Yeni Malatyaspor: 4-1
Başakşehir - Beşiktaş: 1-0
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