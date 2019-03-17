Süper Lig’de 26.hafta puan durumu nasıl şekillendi? İşte son maçlar ardından güncel durum
17 Mart tarihli karşılaşmalar ardından Süper Lig puan durumu bir kez daha gündeme geldi. Haftanın en önemli maçlarında Başakşehir, Kayserispor'a; Galatasaray ise Bursaspor ekibine konuk oldu. Peki, maçların sonucu puan durumunu nasıl etkiledi? İşte, 17 Mart puan durumu
Süper Lig'de oynanan son karşılaşmaların ardından 26. Hafta puan durumu listesi güncellendi. Süper Lig'in 26. haftasında puan durumunu etkileyen en önemli karşılaşmalardan biri Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynan Galatasaray- Bursaspor maçı oldu. Futbolseverler için Süper Lig puan durumunun güncel halini derledik. İşte Süper Lig 26. hafta puan durumu...
PUAN DURUMU
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|26
|17
|7
|2
|41
|13
|28
|58
|2.GALATASARAY A.Ş.
|26
|15
|7
|4
|55
|27
|28
|52
|3.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|26
|13
|8
|5
|51
|34
|17
|47
|4.TRABZONSPOR A.Ş.
|26
|12
|7
|7
|45
|36
|9
|43
|5.EVKUR YENİ MALATYASPOR
|26
|10
|7
|9
|37
|33
|4
|37
|6.ATİKER KONYASPOR
|26
|8
|11
|7
|32
|30
|2
|35
|7.ANTALYASPOR A.Ş.
|26
|10
|5
|11
|29
|41
|-12
|35
|8.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|26
|8
|10
|8
|37
|33
|4
|34
|9.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|26
|9
|7
|10
|38
|39
|-1
|34
|10.KASIMPAŞA A.Ş.
|26
|10
|4
|12
|44
|48
|-4
|34
|11.AYTEMİZ ALANYASPOR
|26
|10
|4
|12
|28
|33
|-5
|34
|12.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
|26
|8
|9
|9
|24
|34
|-10
|33
|13.FENERBAHÇE A.Ş.
|26
|7
|10
|9
|32
|37
|-5
|31
|14.MKE ANKARAGÜCÜ
|26
|9
|4
|13
|27
|41
|-14
|31
|15.BURSASPOR
|26
|5
|13
|8
|24
|31
|-7
|28
|16.GÖZTEPE A.Ş.
|26
|8
|3
|15
|26
|34
|-8
|27
|17.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|26
|4
|10
|12
|26
|35
|-9
|22
|18.AKHİSARSPOR
|26
|5
|6
|15
|27
|44
|-17
|21
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