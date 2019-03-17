Süper Lig’de 26.hafta puan durumu nasıl şekillendi? İşte son maçlar ardından güncel durum

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriSüper Lig’de 26.hafta puan durumu nasıl şekillendi? İşte son maçlar ardından güncel durum
GeriSpor Süper Lig’de 26.hafta puan durumu nasıl şekillendi? İşte son maçlar ardından güncel durum
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Spor Arena
17.03.2019 - 21:26, Son Güncelleme:

Süper Lig’de 26.hafta puan durumu nasıl şekillendi? İşte son maçlar ardından güncel durum

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Süper Lig’de 26.hafta puan durumu nasıl şekillendi? İşte son maçlar ardından güncel durum

17 Mart tarihli karşılaşmalar ardından Süper Lig puan durumu bir kez daha gündeme geldi. Haftanın en önemli maçlarında Başakşehir, Kayserispor'a; Galatasaray ise Bursaspor ekibine konuk oldu. Peki, maçların sonucu puan durumunu nasıl etkiledi? İşte, 17 Mart puan durumu

Süper Lig'de oynanan son karşılaşmaların ardından 26. Hafta puan durumu listesi güncellendi. Süper Lig'in 26. haftasında puan durumunu etkileyen en önemli karşılaşmalardan biri Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynan Galatasaray- Bursaspor maçı oldu. Futbolseverler için Süper Lig puan durumunun güncel halini derledik. İşte Süper Lig 26. hafta puan durumu...

PUAN DURUMU

 OGBMAYAVP
1.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK26177241132858
2.GALATASARAY A.Ş.26157455272852
3.BEŞİKTAŞ A.Ş.26138551341747
4.TRABZONSPOR A.Ş.2612774536943
5.EVKUR YENİ MALATYASPOR2610793733437
6.ATİKER KONYASPOR2681173230235
7.ANTALYASPOR A.Ş.26105112941-1235
8.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.2681083733434
9.DEMİR GRUP SİVASSPOR2697103839-134
10.KASIMPAŞA A.Ş.26104124448-434
11.AYTEMİZ ALANYASPOR26104122833-534
12.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR268992434-1033
13.FENERBAHÇE A.Ş.2671093237-531
14.MKE ANKARAGÜCÜ2694132741-1431
15.BURSASPOR2651382431-728
16.GÖZTEPE A.Ş.2683152634-827
17.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR26410122635-922
18.AKHİSARSPOR2656152744-1721

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Muslera'dan soyunma odası itirafı

Terim'den sitemkar sözler! "Papara yedik..."

Süper Lig’de 26.hafta puan durumu nasıl şekillendi - İşte son maçlar ardından güncel durum

Galatasaray'da çifte şok! Kazandılar ama...