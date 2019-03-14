Süper Lig'de 26. hafta maçlarının hakemleri açıklandı
Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor maçına atanan Zorbay Küçük ilk kez bir Süper Lig karşılaşmasında görev yapacak.
Haftanın açılış mücadelesi olan Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında Bülent Yıldırım düdük çalacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarında görev alacak hakemler şöyle:
YARIN
20:30 Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor (Bülent Yıldırım)
16 Mart Cumartesi
13:30 Atiker Konyaspor - Çaykur Rizespor (Cüneyt Çakır)
16:00 Akhisarspor - Kasımpaşa (Halis Özkahya)
16:00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Trabzonspor (Ali Palabıyık )
19:00 Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor (Zorbay Küçük)
19:00 Beşiktaş - Göztepe (Serkan Çınar)
17 Mart Pazar
13:30 Evkur Yeni Malatyaspor - MKE Ankaragücü (Özgür Yankaya)
16:00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Medipol Başakşehir (Yaşar Kemal Uğurlu)
19:00 Bursaspor - Galatasaray (Suat Arslanboğa)
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