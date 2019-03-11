Süper Lig'de 25. hafta tamamlandı! Süper Lig 25. hafta puan durumu
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray'ın Antalyaspor'u konuk ettiği müsabakanın bitiş düdüğünün çalmasıyla birlikte, 25. hafta maçları tamamlandı. Galatasaray'ın sahasında 5-0'lık galibiyet aldığı maç sonrası, Lig'de güncel puan durumu merak konusu oldu. İşte, Süper Lig 25. hafta puan durumu...
Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta heyecanı tamamlandı. Birbirinden heyecanlı 9 mücadeleye sahne olan haftanın kapanışı, Galatasaray ile Antalyaspor arasındaki mücadele ile oldu. İşte, 25. haftada alınan sonuçlar ve güncel puan durumu...
25. HAFTADA ALINAN SONUÇLAR
8 MART CUMA
20.30 Demir Grup Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 2-0
9 MART CUMARTESİ
16.00 Trabzonspor-Akhisarspor: 2-1
19.00 MKE Ankaragücü-Bursaspor: 0-0
19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 2-1
10 MART PAZAR
13.30 Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-1
16.00 Göztepe-Kasımpaşa: 0-0
16.00 Çaykur Rizespor-İstikbal Mobilya Kayserispor: 3-0
19.00 Beşiktaş-Atiker Konyaspor: 3-2
11 MART PAZARTESİ
20.00 Galatasaray-Antalyaspor: 5-0
GÜNCEL PUAN DURUMU
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