Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri belli oldu!
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak haftanın önemli maçında hakem Halis Özkahya düdük çalacak.
Süper Lig'in 24. haftasında görev alacak hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Bursaspor-Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu
3 Mart Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-Osmanlıspor: Cüneyt Çakır
16.00 Medipol Başakşehir-Göztepe: Ali Palabıyık
19.00 Kardemir Karabükspor-Galatasaray: Mete Kalkavan
4 Mart Pazar:
13.30 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor: Barış Şimşek
16.00 Atiker Konyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Ümit Öztürk
19.00 Fenerbahçe-Teleset Mobilya Akhisarspor: Arda Kardeşler
19.00 Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor: Bülent Yıldırım
5 Mart Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-Beşiktaş: Halis Özkahya
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