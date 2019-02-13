Süper Lig'de 22. hafta hakemleri açıklandı
Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta karşılaşmalarını yönetecek olan hakemler belli oldu.
15 Şubat Cumü günü oynanacak olan "Evkur Yeni Malatyaspor - Beşiktaş" karşılaşmasıyla başlayacak olan 22. haftanın açılış maçını Cüneyt Çakır yönetecek.
Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarında görev alacak hakemler şöyle:
15 Şubat Cuma
20.30 Evkur Yeni Malatyaspor - Beşiktaş: Cüneyt Çakır
16 Şubat Cumartesi
13.30 Akhisarspor - MKE Ankaragücü: Halis Özkahya
16.00 Bursaspor - Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler
19.00 Fenerbahçe - Atiker Konyaspor: Fırat Aydınus
17 Şubat Pazar
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Demir Grup Sivasspor: Bülent Yıldırım
16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Göztepe: Serkan Tokat
16.00 Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor: Suat Arslanboğa
19.00 Kasımpaşa - Galatasaray: Ali Palabıyık
18 Şubat Pazartesi
20.00 Antalyaspor - Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan
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