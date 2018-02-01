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Süper Lig'de 20. hafta hakemleri açıklandı!

Süper Lig'in 20'nci haftasında görev yapacak hakemler belli oldu.

Hürriyet Haber
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Hafta sonun oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler şöyle:

SÜPER LİG

CUMA
20:00 Bursaspor- Beşiktaş: Halil Umut Meler

3 ŞUBAT CUMARTESİ
13:30 Kardemir Karabükspor - Aytemiz Alanyaspor: Arda Kardeşler
16:00 Antalyaspor - Evkur Yeni Malatyaspor: Cüneyt Çakır
19:00 Fenerbahçe - Gençlerbirliği: Mete Kalkavan

4 ŞUBAT PAZAR
13:30 Kasımpaşa - Teleset Mobilya Akhisarspor: Barış Şimşek
13:30 Osmanlıspor - Kayserispor: Ümit Öztürk
16:00 Atiker Konyaspor - Medipol Başakşehir: Halis Özkahya
19:00 Demir Grup Sivasspor - Galatasaray: Fırat Aydınus

5 ŞUBAT PAZARTESİ
20:00 Trabzonspor - Göztepe: Hüseyin Göçek

Süper LigFutbolHakemAnadolu Kulüpleri

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