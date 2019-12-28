Süper Lig'de 2. yarı ne zaman başlıyor? İşte Süper Lig ara transfer dönemi

Süper Lig 17. hafta mücadelesi 30 Aralık Pazartesi akşamı oynanacak son maçla tamamlanacak. Ligde heyecan artarken, profesyonel kulüplerin yerli ve yabancı futbolcularla anlaşacağı ara transfer dönemi şimdiden gündeme gelmeye başladı. Ligde 2. yarının ne zaman başlayacağı da bir diğer gündem konusu oldu. İşte, o konular hakkında ayrıntılar.

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ara transfer dönemi 17. hafta maçlarıyla devre arası tatiline girecek.

"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 4 Ocak 2020 tarihinde başlayıp, 31 Ocak'ta bitecek.

İKİNCİ YARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İkinci yarı 17, 18, 19, 20 Ocak 2020'de yapılacak 18. hafta maçlarıyla başlayacak ve sezon 17 Mayıs 2020'de tamamlanacak.