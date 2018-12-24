Süper Lig'de 2. yarı ne zaman başlayacak?
Süper Lig'de 2. yarı ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı futbolseverler tarafından sorgulanmaya başladı. Süper Lig'in ilk yarısı Antalyaspor Fenerbahçe maçı ile tamamlandı. Ligin ilk yarısını Medipol Başakşehir zirvede bitirdi. Fenerbahçe ise 17 maçta 16 puan alarak ligi 17. sırada tamamladı. Peki, Süper Lig'de 2. yarı ne zaman başlayacak?
Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk yarısı sona erdi. Ligin ilk yarısının tamamlanmasının ardından futbolseverler ikinci yarının ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig'de 2. yarı ne zaman başlayacak? İşte o tarih.
SÜPER LİG'DE İKİNCİ YARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Süper Lig'de devre arası yaklaşık bir ay sürecek ve planlamaya göre ikinci yarı maçları 18 Ocak'ta başlayacak. Ocak ayının son haftası ikinci yarısı başlayacak olan ligde 2018-2019 sezonu 19 Mayıs'ta sona erecek.
SÜPER LİG'DE İKİNCİ YARININ İLK HAFTASI
Galatasaray - MKE Ankaragücü
Trabzonspor - Medipol Başakşehir
Kasımpaşa - Çaykur Rizespor
Aytemiz Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor
Akhisarspor - Beşiktaş
BB Erzurumspor - Atiker Konyaspor
Antalyaspor - Kayserispor
Bursaspor - Fenerbahçe
Evkur Yeni Malatyaspor - Göztepe
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