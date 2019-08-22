Süper Lig'de 2. hafta maçları başlıyor! İşte bu haftanın maç programı
Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. İlk hafta maçlarının ardından 2. hafta heyecanı 23 Ağustos Cuma akşamı start alacak ve hafta 26 Ağustos Pazartesi akşamı, Gazişehir Gaziantep-Gençlerbirliği maçıyla son bulacak. Peki, bu hafta hangi maçlar var?
Süper Lig'de 2. hafta heyecanı Beşiktaş-Göztepe karşılaşmasıyla başlayacak. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Süper Lig'de 2. haftanın programı şöyle:
23 Ağustos Cuma:
20.30 Beşiktaş-Göztepe (Vodafone Park)
24 Ağustos Cumartesi:
19.15 MKE Ankaragücü-İstikbal Mobilya Kayserispor (Eryaman)
21.45 Alanyaspor-Kasımpaşa (Bahçeşehir Okulları)
21.45 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
25 Ağustos Pazar:
19.15 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor (Çaykur Didi)
19.15 Trabzonspor-Yeni Malatyaspor (Medical Park)
21.45 Antalyaspor-Yukatel Denizlispor (Antalya)
21.45 Galatasaray-Konyaspor (Türk Telekom)
26 Ağustos Pazartesi:
20.00 Gazişehir Gaziantep-Gençlerbirliği (Kalyon)
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