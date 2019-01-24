Süper Lig'de 19. haftanÄ±n hakemleri açÄ±klandÄ±!
Spor Toto SÃ¼per Lig'de 19. hafta maÃ§larÄ±nÄ± yÃ¶netecek hakemler aÃ§Ä±klandÄ±Â
Spor Toto SÃ¼per Lig'de 19. hafta maÃ§larÄ±nÄ± yÃ¶netecek hakemler belli oldu.Â
TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, ligde 19. hafta maÃ§larÄ±nda dÃ¼dÃ¼k Ã§alacak hakemler ÅŸunlar:Â
YarÄ±n:Â
20.30 BeÅŸiktaÅŸ-BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor: Mustafa Ã–ÄŸretmenoÄŸluÂ
26 Ocak Cumartesi:Â
16.00 Ä°stikbal Mobilya Kayserispor-Bursaspor: YaÅŸar Kemal UÄŸurluÂ
19.00 GÃ¶ztepe-Galatasaray: BÃ¼lent YÄ±ldÄ±rÄ±mÂ
27 Ocak Pazar:Â
13.30 Ã‡aykur Rizespor-Akhisarspor: Suat ArslanboÄŸaÂ
16.00 Atiker Konyaspor-Antalyaspor: Volkan BayarslanÂ
19.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor: Alper UlusoyÂ
28 Ocak Pazartesi:Â
20.00 FenerbahÃ§e-Evkur Yeni Malatyaspor: Ali PalabÄ±yÄ±kÂ
20.00 Medipol BaÅŸakÅŸehir-KasÄ±mpaÅŸa: Mete KalkavanÂ
20.00 MKE AnkaragÃ¼cÃ¼-Aytemiz Alanyaspor: Halis Ã–zkahyaÂ
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