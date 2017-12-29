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Süper Lig'de 18. ve 19. haftanın programları

2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 18'inci ve 19'uncu hafta müsabakalarının programı açıklandı.

Hürriyet Haber
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Programlar şöyle;

18'İNCİ HAFTA

19 Ocak Cuma

20.00 Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor

20 Ocak Cumartesi

14.00 Kardemir Karabükspor - Gençlerbirliği
16.30 Osmanlıspor - Evkur Yeni Malatyaspor
19.30 Fenerbahçe- Göztepe

21 Ocak Pazar

14.00 Demir Grup Sivasspor- Teleset Mobilya Akhisarspor
14.00 Atiker Konyaspor - Trabzonspor
16.30 Bursaspor - Medipol Başakşehir
19.30 Antalyaspor - Beşiktaş

22 Ocak Pazartesi

20.00 Kayserispor - Galatasaray

19'UNCU HAFTA

26 Ocak Cuma
20.00 Beşiktaş - Kasımpaşa

27 Ocak Cumartesi

14.00 Aytemiz Alanyaspor - Bursaspor
16.30 Göztepe - Kayserispor
19.30 Galatasaray - Osmanlıspor

28 Ocak Pazar

14.00 Gençlerbirliği - Atiker Konyaspor
14.00 Evkur Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor
16.30 Teleset Mobilya Akhisarspor - Antalyaspor
19.30 Trabzonspor - Fenerbahçe

29 Ocak Pazartesi

20.00 Medipol Başakşehir - Kardemir Karabükspor

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