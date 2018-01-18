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Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 18'inci haftasında oynanacak karşılaşmaların hakemleri açıklandı. 

DHA
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Haftanın programı ve hakemleri şöyle:

Yarın 
20:00 Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor (Yaşar Kemal Uğurlu)     

20 Ocak Cumartesi
13:30 Kardemir Karabükspor - Gençlerbirliği (Ali Palabıyık)
16:00 Osmanlıspor - Evkur Yeni Malatyaspor (Fırat Aydınus)
19:00 Fenerbahçe - Göztepe (Umut Öztürk)

21 Ocak Pazar
13:30    Demir Grup Sivasspor - Teleset Mobilya Akhisarspor (Hüseyin Göçek)
13:30 Atiker Konyaspor - Trabzonspor  (Mete Kalkavan)
16:00    Bursaspor - Medipol Başakşehir (Bülent Yıldırım)
19:00 Antalyaspor - Beşiktaş (Halis Özkahya)

22 Ocak Pazartesi
20:00 Kayserispor -  Galatasaray (Cüneyt Çakır)

Süper Lig18. hafta hakemlerihakemAnadolu Kulüpleri

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