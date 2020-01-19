Süper Lig'de 18. hafta puan durumu nasıl şekillendi?

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda heyecan ikinci yarı maçları ile devam ediyor. Kıyasıya rekabete sahne olan Süper Lig'de 18. hafta puan durumu, futbolseverlerce araştırılıyor. İşte, Süper Lig güncel puan durumu...

18. HAFTA ALINAN SONUÇLAR

Ankaragücü 0 - 1 Konyaspor

Alanyaspor 5 - 1 Kayserispor

Gaziantep FK 0 - 2 Fenerbahçe

Başakşehir 4 - 1 Yeni Malatyaspor

Beşiktaş 1 - 2 Sivasspor

Trabzonspor 6 - 0 Kasımpaşa

Galatasaray 2 - 1 Denizlispor

Antalyaspor 0 - 3 Göztepe

Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği

GÜNCEL PUAN DURUMU



