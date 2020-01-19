Süper Lig'de 18. hafta puan durumu nasıl şekillendi?
Süper Lig'de 18. hafta maçları oynanmaya devam ediyor. Süper Lig'in 18. haftasında lider Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Galatasaray, Yukatel Denizlispor'u 2-1 yenerek sezonunun ikinci yarısına galibiyetle başladı. Göztepe, deplasmanda Antalyaspor'u ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti. Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa'yı 6-0 yendi. Peki, Süper Lig'de 18. hafta puan durumu nasıl şekillendi?
Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda heyecan ikinci yarı maçları ile devam ediyor. Kıyasıya rekabete sahne olan Süper Lig'de 18. hafta puan durumu, futbolseverlerce araştırılıyor. İşte, Süper Lig güncel puan durumu...
18. HAFTA ALINAN SONUÇLAR
Ankaragücü 0 - 1 Konyaspor
Alanyaspor 5 - 1 Kayserispor
Gaziantep FK 0 - 2 Fenerbahçe
Başakşehir 4 - 1 Yeni Malatyaspor
Beşiktaş 1 - 2 Sivasspor
Trabzonspor 6 - 0 Kasımpaşa
Galatasaray 2 - 1 Denizlispor
Antalyaspor 0 - 3 Göztepe
Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği
GÜNCEL PUAN DURUMU
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