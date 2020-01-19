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Spor Arena
Haber Giriş: 19.01.2020 - 21:42,Son Güncelleme:/

Süper Lig'de 18. hafta puan durumu nasıl şekillendi?

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Süper Lig'de 18. hafta puan durumu nasıl şekillendi?

Süper Lig'de 18. hafta maçları oynanmaya devam ediyor. Süper Lig'in 18. haftasında lider Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Galatasaray, Yukatel Denizlispor'u 2-1 yenerek sezonunun ikinci yarısına galibiyetle başladı. Göztepe, deplasmanda Antalyaspor'u ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti. Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa'yı 6-0 yendi. Peki, Süper Lig'de 18. hafta puan durumu nasıl şekillendi?

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda heyecan ikinci yarı maçları ile devam ediyor. Kıyasıya rekabete sahne olan Süper Lig'de 18. hafta puan durumu, futbolseverlerce araştırılıyor. İşte, Süper Lig güncel puan durumu...

18. HAFTA ALINAN SONUÇLAR

Ankaragücü 0 - 1 Konyaspor

Alanyaspor 5 - 1 Kayserispor

Gaziantep FK 0 - 2 Fenerbahçe

Başakşehir 4 - 1 Yeni Malatyaspor

Beşiktaş 1 - 2 Sivasspor

Trabzonspor 6 - 0 Kasımpaşa

Galatasaray 2 - 1 Denizlispor

Antalyaspor 0 - 3 Göztepe

Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği

GÜNCEL PUAN DURUMU

Süper Ligde 18. hafta puan durumu nasıl şekillendi

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