MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSüper Lig'de 18, 19 ve 20. haftaların programı açıklandı!
GeriFutbol Süper Lig'de 18, 19 ve 20. haftaların programı açıklandı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 03.01.2020 - 16:31,Son Güncelleme:/

Süper Lig'de 18, 19 ve 20. haftaların programı açıklandı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Süper Lig'de 18, 19 ve 20. haftaların programı açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 18,19 ve 20. haftalarda oynanacak maçların programını açıkladı.

25 Ocak saat 20:00'de Fenerbahçe - Başakşehir maçı oynanacak. 1 Şubat'ta ise saat 20:00'de Trabzonspor ve Fenerbahçe kozlarını paylaşacak.

TFF'nin açıkladığı 3 haftalık program şu şekilde;

18. hafta programı 

17 Ocak 2020 Cuma

MKE Ankaragücü - İttifak Holding Konyaspor

18 Ocak 2020 Cumartesi

Aytemiz Alanyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor

Medipop Başakşehir-BtcTurk Yeni Malatyaspor

Gaziantep FK-Fenerbahçe

19 Ocak Pazar

Antalyaspor-Göztepe

Trabzonspor-Kasımpaşa

Galatasaray-Yukatel Denizlispor

Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor

20 Ocak 2020 Pazartesi

Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği 

19. hafta programı 

24 Ocak 2020 Cuma

Gençlerbirliği-Gaziantep FK

25 Ocak 2020 Cumartesi

İstakbal Mobilya Kayserispor-MKE Ankaragücü

Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir

26 Ocak 2020 Pazar

Yukatel Denizlispor-Antalyaspor

Göztepe-Beşiktaş

İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray

27 Ocak Pazartesi

Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor

BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor 

20. Hafta Programı 

31 Ocak 2020 Cuma

Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği

1 Şubat 2020 Cumartesi

Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor

Çaykur Rizespor-Beşiktaş

Trabzonspor-Fenerbahçe

2 Şubat 2020 Pazar

MKE Ankaragücü-Kasımpaşa

Gaziantep FK-Kasımpaşa

Aytemiz Alanyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor

Galatasaray-İstikbal Mobilya Kayserispor

3 Şubat 2020 Pazartesi

Yukatel Denizlispor-Göztepe

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle