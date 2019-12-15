Süper Lig'de 15. hafta puan durumu nasıl şekillendi?
Süper Lig 15. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Galatasaray konuk ettiği MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı. Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe'yi sahasında 3-1 yendi. Bu gelişmelerin ardından Süper Lig puan durumu merak konusu oldu. Peki, Süper Lig'de 15. hafta puan durumu nasıl şekillendi?
Şampiyonluk yarışının hız kesmeden devam ettiği Süper Lig'de 15. hafta maçları neredeyse tamamlanmak üzere, yarın oynanacak iki maçın ardından Süper Lig'de 15. haftanın perdesi kapanacak. İşte, Süper Lig'de alınan sonuçlar ve güncel puan durumu...
Aytemiz Alanyaspor-Antalyaspor: 0-0
Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: 0-3
Gençlerbirliği-Göztepe: 3-1
Galatasaray-MKE Ankaragücü: 2-2
Gaziantep FK-İstikbal Mobilya Kayserispor: 3-0
Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe: 3-1
Beşiktaş-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 0-2
16 Aralık Pazartesi:
20:00 Trabzonspor-Yukatel Denizlispor
20:00 Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor
GÜNCEL PUAN DURUMU
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle