Süper Lig'de 15. hafta puan durumu nasıl şekillendi?

Şampiyonluk yarışının hız kesmeden devam ettiği Süper Lig'de 15. hafta maçları neredeyse tamamlanmak üzere, yarın oynanacak iki maçın ardından Süper Lig'de 15. haftanın perdesi kapanacak. İşte, Süper Lig'de alınan sonuçlar ve güncel puan durumu...

Aytemiz Alanyaspor-Antalyaspor: 0-0

Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: 0-3

Gençlerbirliği-Göztepe: 3-1

Galatasaray-MKE Ankaragücü: 2-2

Gaziantep FK-İstikbal Mobilya Kayserispor: 3-0

Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe: 3-1

Beşiktaş-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 0-2

16 Aralık Pazartesi:

20:00 Trabzonspor-Yukatel Denizlispor

20:00 Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor

GÜNCEL PUAN DURUMU