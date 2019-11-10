Süper Lig'de 11. hafta puan durumu nasıl şekillendi? Süper Lig haftanın sonuçları
Süper Lig'de haftaya lider giren Aytemiz Alanyaspor'u sahasında 1-0 yenen Trabzonspor, ligde 2 hafta aranın ardından kazanarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü. Öte yandan Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Yukatel Denizlispor'u 1-0 yendi. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de sahasındaki son 17 maçta mağlubiyet yaşamadı. Peki, bu gelişmelerin ardından Süper Lig'de 11. hafta puan durumu nasıl şekillendi?
Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, Yukatel Denizlispor'u 1-0 mağlup etti. Haftanın kritik mücadelei Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor karşılaşması, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Galatasaray, Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-0 mağlup etti. Çaykur Rizespor, Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. Gençlerbirliği, sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u 2-1 yendi. Fenerbahçe, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 3-2 yenerek yükselişini sürdürdü. İşte, alınan sonuçların ardından Süper Lig puan durumu...
Fenerbahçe-Kasımpaşa: 3-2
Gençlerbirliği-Kayserispor: 2-1
Sivasspor-Konyaspor: 2-0
Çaykur Rizespor-Antalyaspor: 1-0
Gaziantep FK-Galatasaray: 0-2
Göztepe-Yeni Malatyaspor: 1-1
Trabzonspor-Alanyaspor: 1-0
Başakşehir-Ankaragücü: 2-1
Beşiktaş-Denizlispor: 1-0
SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU
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