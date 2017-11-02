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Süper Lig'de 11. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 11'inci haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alaçak hakemler belli oldu.

Hürriyet Haber
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Ligin 11. haftasında oynanacak olan maçları yönetecek olan hakemler açıklandı. 

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre 11'inci haftada görev alacak hakemler şu şekilde:

YARIN:
20.00 Galatasaray-Gençlerbirliği (Serkan Çınar)
4 KASIM CUMARTESİ:
14.00 Kasımpaşa-Bursaspor (Suat Arslanboğa)
14.00 Kayserispor-Trabzonspor (Özgür Yankaya)
16.30 Antalyaspor-Kardemir Karabükspor (Arda Kardeşler)
19.30 Osmanlıspor-Fenerbahçe (Fırat Aydınus)
5 KASIM PAZAR:
14.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Aytemiz Alanyaspor (Ali Palabıyık)
16.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir (Bülent Yıldırım)
19.30 Demir Grup Sivasspor-Atiker Konyaspor (Cüneyt Çakır)
19.30 Göztepe-Beşiktaş (Hüseyin Göçek)

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