Süper Lig'de 10. hafta hakemleri açıklandı
Süper Lig'de 10. hafta maçlarını yönetecek olan hakemler açıklandı.
TFF resmi sitesine yayınlanan bilgilere göre Galatasaray'ın cuma günü Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşmayı Abdülkadir Bitigen yönetecek.
Trabzonspor - Göztepe maçında Fırat Aydınus düdük çalacak. Antalyaspor - Beşiktaş maçını ise Cüneyt Çakır yönetecek. Kayserispor - Fenerbahçe maçında ise Arda Kardeşler görev yapacak.
Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor...
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