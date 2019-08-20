Süper Lig'de 1. hafta maçları tamamlandı! İşte Süper Lig puan durumu
Süper Lig'de 2019-2020 sezonu ilk hafta maçlarıyla başladı. Evinde Gazişehir Gaziantep'i 5-0 yenen Fenerbahçe, ligin ilk haftasını lider olarak geçti. Geçen sezonun şampiyonu Galatasaray ve Beşiktaş ise yeni sezona yenilgiyle başladı. İşte, alınan sonuçların ardından Süper Lig 1. hafta puan durumu...
Geçen sezon ilk 4 sırada yer alan Galatasaray, Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor, 2019-2020'ye puan kaybıyla başladı. İşte, Süper Lig'in 1. hafta maçlarına ilişkin tüm ayrıntılar...
Geride kalan sezonun şampiyonu Galatasaray, deplasmanda Yukatel Denizlispor'a 2-0 yenilirken, ikinci Medipol Başakşehir ise dış sahada Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup oldu. Geçen sezonu üçüncü sırada tamamlayan Beşiktaş, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 3-0 yenildi. Trabzonspor ise Kasımpaşa'ya konuk olduğu maçta 1-1 berabere kaldı.
ALINAN SONUÇLAR
Süper Lig'in ilk haftasında alınan sonuçlar şöyle:
Yukatel Denizlispor-Galatasaray: 2-0
Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor: 0-1
İstikbal Mobilya Kayserispor-Alanyaspor: 0-1
Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş: 3-0
Konyaspor-MKE Ankaragücü: 0-0
Göztepe-Antalyaspor: 0-1
Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir: 3-0
Kasımpaşa-Trabzonspor: 1-1
Fenerbahçe-Gazişehir Gaziantep: 5-0
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