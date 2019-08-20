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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
20.08.2019 - 10:08, Son Güncelleme:

Süper Lig'de 1. hafta maçları tamamlandı! İşte Süper Lig puan durumu

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Süper Lig'de 1. hafta maçları tamamlandı! İşte Süper Lig puan durumu

Süper Lig'de 2019-2020 sezonu ilk hafta maçlarıyla başladı. Evinde Gazişehir Gaziantep'i 5-0 yenen Fenerbahçe, ligin ilk haftasını lider olarak geçti. Geçen sezonun şampiyonu Galatasaray ve Beşiktaş ise yeni sezona yenilgiyle başladı. İşte, alınan sonuçların ardından Süper Lig 1. hafta puan durumu...

Geçen sezon ilk 4 sırada yer alan Galatasaray, Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor, 2019-2020'ye puan kaybıyla başladı. İşte, Süper Lig'in 1. hafta maçlarına ilişkin tüm ayrıntılar...

Geride kalan sezonun şampiyonu Galatasaray, deplasmanda Yukatel Denizlispor'a 2-0 yenilirken, ikinci Medipol Başakşehir ise dış sahada Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup oldu. Geçen sezonu üçüncü sırada tamamlayan Beşiktaş, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 3-0 yenildi. Trabzonspor ise Kasımpaşa'ya konuk olduğu maçta 1-1 berabere kaldı.

ALINAN SONUÇLAR

Süper Lig'in ilk haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Yukatel Denizlispor-Galatasaray: 2-0

Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor: 0-1

İstikbal Mobilya Kayserispor-Alanyaspor: 0-1

Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş: 3-0

Konyaspor-MKE Ankaragücü: 0-0

Göztepe-Antalyaspor: 0-1

Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir: 3-0

Kasımpaşa-Trabzonspor: 1-1

Fenerbahçe-Gazişehir Gaziantep: 5-0

Süper Ligde 1. hafta maçları tamamlandı İşte Süper Lig puan durumu

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