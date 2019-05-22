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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
22.05.2019 - 13:49, Son Güncelleme:

Süper Lig yolunda ilk adım! iddaa'da Gazişehir Gaziantep'in oranı düşüşte...

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Süper Lig yolunda ilk adım! iddaa'da Gazişehir Gaziantep'in oranı düşüşte...

Spor Toto 1. Lig'de normal sezon sona erdi, sıra play-off maçlarında! Ligi 5. sırada bitiren Gazişehir Gaziantep, Halil Umut Meler'in yöneteceği karşılaşmada 4. sıradaki Osmanlıspor'u konuk edecek. İşte detaylar...

GAZİŞEHİR GAZİANTEP - OSMANLISPOR

- İki takım arasında normal sezonda oynanan iki maçta da deplasman ekipleri galip gelmişti.

- İç sahadaki son 2 maçını kazanamayan Gazişehir Gaziantep, o iki maç öncesindeki 5 karşılaşmadan ise 4 galibiyet çıkartmayı başarmıştı.

- Osmanlıspor ise şampiyon Denizlispor'un ardından deplasmanda normal sezonun en etkili takımı olarak ligi noktaladı.

- Son 11 deplasmanda sadece 1 yenilgi aldılar! (8 galibiyet - 2 beraberlik)

- iddaa'da Gazişehir Gaziantep'e ilk olarak 2,00 oran açıklanmıştı. An itibariyle 1,95'e gerilemiş durumda! Misli.com üzerinden bu kritik karşılaşmaya bahis alan üyelerin de %22'lik kesimi Gazişehir Gaziantep'e güveniyor...

Süper Lig yolunda ilk adım iddaada Gazişehir Gaziantepin oranı düşüşte...

MİSLİ.COM YAZARI ERTAN SÜZGÜN "GAZİŞEHİR GAZİANTEP" DİYOR!

Gazişehir, normal sezonun son haftasında deplasmanda Karabükspor’a 6 attı. Daha önce Süper Lig’e yükselme tecrübesi bulunan Mustafa Altıparmak gibi iyi bir hocaya sahipler. Segbefia, Kerim Avcı, Gökhan Alsan, Poepon, Oğulcan, Sow gibi üst düzey oyuncuları var.

Geçen sezon Süper Lig’e veda eden Osmanlıspor ara vermeden tekrar bir üst lige dönmeyi hedefliyor. Ankara temsilcisi normal sezonda Gaziantep’te oynanan karşılaşmayı 3-2 kazanmıştı.

Kadro kalitesi olarak ev sahibini bir adım önde görüyorum. Turdaki iç saha avantajını kullanacaklardır. Favorim Gazişehir.

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