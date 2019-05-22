Süper Lig yolunda ilk adım! iddaa'da Gazişehir Gaziantep'in oranı düşüşte...
Spor Toto 1. Lig'de normal sezon sona erdi, sıra play-off maçlarında! Ligi 5. sırada bitiren Gazişehir Gaziantep, Halil Umut Meler'in yöneteceği karşılaşmada 4. sıradaki Osmanlıspor'u konuk edecek. İşte detaylar...
GAZİŞEHİR GAZİANTEP - OSMANLISPOR
- İki takım arasında normal sezonda oynanan iki maçta da deplasman ekipleri galip gelmişti.
- İç sahadaki son 2 maçını kazanamayan Gazişehir Gaziantep, o iki maç öncesindeki 5 karşılaşmadan ise 4 galibiyet çıkartmayı başarmıştı.
- Osmanlıspor ise şampiyon Denizlispor'un ardından deplasmanda normal sezonun en etkili takımı olarak ligi noktaladı.
- Son 11 deplasmanda sadece 1 yenilgi aldılar! (8 galibiyet - 2 beraberlik)
- iddaa'da Gazişehir Gaziantep'e ilk olarak 2,00 oran açıklanmıştı. An itibariyle 1,95'e gerilemiş durumda! Misli.com üzerinden bu kritik karşılaşmaya bahis alan üyelerin de %22'lik kesimi Gazişehir Gaziantep'e güveniyor...
MİSLİ.COM YAZARI ERTAN SÜZGÜN "GAZİŞEHİR GAZİANTEP" DİYOR!
Gazişehir, normal sezonun son haftasında deplasmanda Karabükspor’a 6 attı. Daha önce Süper Lig’e yükselme tecrübesi bulunan Mustafa Altıparmak gibi iyi bir hocaya sahipler. Segbefia, Kerim Avcı, Gökhan Alsan, Poepon, Oğulcan, Sow gibi üst düzey oyuncuları var.
Geçen sezon Süper Lig’e veda eden Osmanlıspor ara vermeden tekrar bir üst lige dönmeyi hedefliyor. Ankara temsilcisi normal sezonda Gaziantep’te oynanan karşılaşmayı 3-2 kazanmıştı.
Kadro kalitesi olarak ev sahibini bir adım önde görüyorum. Turdaki iç saha avantajını kullanacaklardır. Favorim Gazişehir.
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