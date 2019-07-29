Süper Lig yaz transfer sezonu ne zaman bitiyor?
Profesyonel kulüplerin kadrolarında eksik pozisyonlardaki oyuncuları için 17 Haziran'da başlayan transfer ve tescil dönemi devam ediyor. 2019-2020 sezonunun başlangıç tarihinin TFF tarafından netleşmesiyle yaz transfer sezonunun biteceği tarih de futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Süper Lig yaz transfer sezonu ne zaman bitiyor? İşte, o konu hakkında bilgiler.
Profesyonel ligler, iddialı bir kadro kurmak adına, yabancı ve yerli futbolcularla transferlerini hız kesmeden sürdürüyor. Cemil Usta 2019- 2020 Süper Lig sezonunun başlamasına kısa süre kala, ağustos ayının yaklaşmasıyla yaz transfer döneminin son bulacağı tarih internet üzerinden araştırılmaya başlandı. İşte, süper Lig yaz transfer sezonunun biteceği tarihle ilgili bilgiler.
PROFESYONEL LİGLERDE SEZON PLANLAMASI AÇIKLANDI
2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig sezon planlamaları açıklandı. Planlamaya göre; Süper Lig Cemil Usta Sezonu 16, 17, 18 ve 19 Ağustos 2019 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. İlk yarı 30 Aralık 2019'da sona ererken, ikinci yarı 17, 18, 19 ve 20 Ocak 2020 tarihlerinde oynanacak maçlar ile başlayacak. Süper Lig'de sezon 17 Mayıs 2020 tarihinde sona erecek.
TFF 1. Lig, 16, 17, 18 ve 19 Ağustos 2019 tarihlerinde oynanacak maçlar ile başlarken, sezon 2 Mayıs 2020 tarihinde tamamlanacak. TFF 1. Ligde "24." ve "27." hafta maçları hafta içi oynanacak.
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 1 Eylül 2019 tarihinde oynanacak maçlar ile başlayacak ve normal sezon 25 Nisan 2020 tarihinde sona erecek. TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de "7." ve "24." hafta maçları hafta içi oynanacak.
TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de normal sezon sonrasında oynanacak play-off maçlarına ilişkin tarihler ise daha sonra ilan edilecek.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle