Süper Lig ve TFF 1. Lig maç özetleri hangi kanalda?
Süper Lig ve TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonu heyecanı tüm hızıyla devam ederken, maç özetlerinin hangi kanaldan izlenebileceği sporseverler tarafından merak ediliyor. Destekledikleri takımların maçlarının ardından, özet görüntüler ve golleri izlemek isteyen vatandaşlar, konuya dair bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. Peki, Süper Lig ve TFF 1. Lig maç özetleri hangi kanalda?
Süper Lig ve TFF 1. Lig özetleri TRT Spor'da yayınlacak. TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin spor ekranı TRT Spor, 6 haftalık futbol hasretine son veriyor. Süper Lig ve TFF 1. Lig özetleri TRT Spor ekranlarında, bir klasik haline gelen canlı maç yayınları ise TRT Radyo 1'de futbolseverlerle buluşuyor. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.
TRT Spor, futbol programlarını bundan sonra maç görüntüleriyle birlikte ekrana getirecek. Süper Lig ve TFF 1. Lig özetleri ile birlikte, canlı maç yayınları da TRT Radyo 1'de futbolseverler ile buluşacak.
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