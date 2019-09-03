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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
03.09.2019 - 10:51, Son Güncelleme:

Süper Lig ve TFF 1. Lig ekiplerinin hedefi Fransa'ydı! 21 futbolcu...

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Süper Lig ve TFF 1. Lig ekiplerinin hedefi Fransa'ydı! 21 futbolcu...

Yaz transfer sezonu dün itibariyle sona ererken, Süper Lig ve TFF 1. Lig ekiplerinin bu yılki hedefi Fransa oldu.

Yaz transfer sezonu dün gece tamamlanırken, Süper Lig ve TFF 1. Lig'de mücadele eden takımlar yeni sezon öncesinde kadrolarına son şeklini de vermiş oldu.

Transfer döneminin en dikkat çekici noktası ise, takımlarımızın Fransa'da forma giyen futbolcuları mercek altına alması oldu.

Geçtiğimiz yıl Fransa liglerinde forma giyen tam 21 futbolcu Türkiye'ye transfer olurken, Türkiye'de oynayan 8 isim ise Fransa'ya gitti.

En çok transfer Gençlerbirliği'nden
Fransa pazarından en çok transferi yapan kulüp Gençlerbirliği oldu. Süper Lig'e bu sezon yükselen ve kadro seviyesini yükseltmek için hareketli bir transfer dönemi geçiren Ankara temsilcisi, Fransa trendine ayak uydurdu ve kadro takviyelerini bu ülkeden yaptı. Kırmızı-siyahlılar Rennes'ten Diallo, Saint Etienne'den Polomat ve Montpellier'den Sio'yu kadrosuna katarak, Fransa Ligi'nde forma giyen 3 ismi transfer etti. Süper Lig'de mücadele eden 18 takımdan 12'si, yaz transfer döneminde kadrosuna Fransa Ligi'nden takviye yaptı.

Falcao ses getirdi
Galatasaray'ın Monaco'dan transfer ettiği Kolombiyalı golcü Radamel Falcao transferi, Avrupa'da da ses getirdi. Fransa'dan İngiltere'ye kadar birçok medya kuruluşu, yıldız futbolcunun transferini ve havalimanında 10 bin taraftarın önünde yaptığı yumruk şovu sayfalarına taşıdı. Şampiyonlar Ligi resmi hesabı da Galatasaray'ın bu transferini paylaştı. Falcao, sarı-kırmızılı ekiple 3 yıllık sözleşmeye imza attı.

Gustavo ve Adil Rami takviyesi
Transferin hareketli ekiplerinden Fenerbahçe, bu sezon birçok önemli ismi kadrosuna katarken, görüşmelerini sessiz sedasız şekilde halletti. Sarı-lacivertliler son bombaları ise Fransa'dan patlattı. Marsilya ile sözleşmesi sona eren Adil Rami'yi kadrosuna katan Fenerbahçe, bu futbolcunun transferinin ardından yine Marsilya forması giyen Luiz Gustavo'yu transfer etti. Fenerbahçe bu sezon 2 çok önemli ismi Fransa Ligi'nden kadrosuna kattı.

Luiz Gustavo resmen Fenerbahçe'deSarı-lacivertli kulüp, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'dan transfer ettiği Brezilyalı futbolcuyu bu video ile duyurdu. (Görüntüler Fenerbahçe SK'ya aittir.)
daha fazla video için

8 isim Fransa Ligi'ne gitti
Süper Lig ve TFF 1. Lig'de mücadele eden takımlarda forma giyen 8 futbolcu bu sezon Fransa'da top koşturacak. Transfer olan isimlerden en dikkat çekici olanı ise Trabzonspor'dan 17.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Lille'e giden Yusuf Yazıcı oldu. Bursaspor forması giyen Ertuğrul Ersoy ve Umut Meraş, Fransa'da da ayrılmadı. İki futbolcu da Fransa'nın Le Havre takımıyla anlaştı ve önümüzdeki sezon birlikte top koşturacak.

Süper Lig ve TFF 1. Lig ekiplerinin bu sezon başında Fransa'dan aldığı ve Fransa'ya gönderdiği futbolcuların listesi şu şekilde:

GELENLER:
Galatasaray: Jimmy Durmaz (Touluse), Falcao (Monaco)
Fenerbahçe: Adil Rami (Marsilya son kulüp), Luiz Gustavo (Marsilya)
Beşiktaş: Pedro Rebocho (Guingamp)
Trabzonspor: Yusuf Sarı (Marsilya), Edgar Le (Lille)
Başakşehir: Enzo Crivelli (Caen)
Malatyaspor: Özer Özdemir (Le Havre)
Alanyaspor: Yacine Bammou (Caen)
Kayserispor: Aksel Aktaş (Stade Reims B)
Çaykur Rizespor: Ismael Diomande (Caen)
Sivasspor: Mamadou Samassa (Troyes)
Gençlerbirliği: Diallo (Rennes), Pierre-Yves Polomat (Saint-Etienne), Giovanni Sio (Montpellier)
Gazişehir Gaziantep: Souleymane Diarra (Lens), Papy Djilobodji (Guingamp)
Hatayspor: Rayane Aabid (AS Beziers)
Ümraniyespor: Nouri (Ajaccio), Gimbert (Ajaccio)

GİDENLER:
Beşiktaş: Nicolas Isimat-Mirin (Touluse)
Trabzonspor: Yusuf Yazıcı (Lille)
Başakşehir: Aurelien Chedjou (SC Amiens)
Göztepe: Axel Ngando (Auxerre)
Bursaspor: Ertuğrul Ersoy & Umut Meraş (Le Havre)
Osmanlıspor: Sloan Privat (Sochaux)
Giresunspor: William Sery (US Fleury Foot)

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