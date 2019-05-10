Süper Lig ve 1. Lig'de heyecan dorukta!
Futbolda Spor Toto Süper Lig 32'nci, Spor Toto 1. Lig ise 33'üncü hafta karşılaşmalarıyla devam edecek.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre iki ligde haftanın maç programı şöyle:
- Spor Toto Süper Lig
Bugün:
20.30 Antalyaspor-Bursaspor (Antalya)
Yarın:
16.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)
19.00 Fenerbahçe-Akhisarspor (Ülker)
19.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor (Bornova)
12 Mayıs Pazar:
16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Kasımpaşa (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Atiker Konyaspor-Trabzonspor (Konya Büyükşehir Belediye)
19.00 Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Yeni Malatya)
13 Mayıs Pazartesi:
20.00 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor (Vodafone Park)
- Spor Toto 1. Lig
Yarın:
16.30 Birevim Elazığspor-Afjet Afyonspor (Şanlıurfa GAP)
16.30 Eskişehirspor-Adanaspor (Yeni Eskişehir)
12 Mayıs Pazar:
16.30 Ümraniyespor-İstanbulspor (Ümraniye Belediyesi)
16.30 Adana Demirspor-Balıkesirspor Baltok (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
16.30 Abalı Denizlispor-Kardemir Karabükspor (Denizli Atatürk)
16.30 Gazişehir Gaziantep-Gençlerbirliği (Gaziantep)
16.30 Hatayspor-Giresunspor (Antakya Atatürk)
16.30 Altınordu-Boluspor (Bornova)
16.30 Osmanlıspor-Altay (Osmanlı)
Öte yandan, TFF 2. Lig'de play-off çeyrek final, TFF 3. Lig'de ise play-off yarı final müsabakaları yapılıyor.
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