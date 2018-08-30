Süper Lig transfer sezonu ne zaman bitiyor? Transfer dönemi ne zaman bitecek?
2018-2019 futbol sezonunda 3 hafta geride kaldı, ancak transfer sezonu tüm hızıyla devam ediyor. Ardı ardına transfer yapan kulüpler, transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala çalışmalarına hız vermiş durumda. Transfer döneminin ne zaman biteceğini sorgulayan sporseverler de konuyla ilgili araştırmalarını yoğunlaştırdı. Peki, Süper Lig transfer sezonu ne zaman bitiyor? Transfer dönemi ne zaman bitecek?
Transfer sezonunun ne zaman biteceği çok sayıda sporseverin bir numaralı gündem maddesi oldu. Gönül verdikleri takımların yapacakları yıldız transferlerini heyecanla takip eden taraftarlar, bir yandan da transfer sezonunun biteceği tarihi öğrenmek istiyor. İşte, 'Süper Lig transfer sezonu ne zaman bitiyor?' sorusunun yanıtı...
Türkiye'de profesyonel liglerdeki yaz transfer dönemi 9 Haziran 2018 tarihinde başladı ve 31 Ağustos 2018 tarihinde sona erecek. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun aldığı karara göre 2'nci Transfer Tescil Dönemi ise 4 Ocak 2019 tarihinde başlayıp, 31 Ocak 2019 tarihinde sona erecek.
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